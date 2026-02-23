https://1prime.ru/20260223/italiya-867748730.html

В Италии заявили, что не согласны с Венгрией по санкциям против России

В Италии заявили, что не согласны с Венгрией по санкциям против России

РИМ, 23 фев – ПРАЙМ. Италия не согласна c позицией Венгрии в вопросе блокирования очередного пакета антироссийских санкций ЕС, заявил глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни. "Мы разделяем вето - там, где требуется единогласие, мы не можем поступить иначе... но мы поддерживаем новые санкции (против РФ) и финансирование (Украины - ред.) в размере 90 миллиардов евро, линию c преобладающей поддержкой в Европейском союзе", - заявил он на полях встречи глав МИД ЕС В Брюсселе. Министр в этой связи выразил мнение, что страны, которые "отказывается принимать решения, которые подтолкнут Москву к более умеренной позиции, ошибаются". Трансляция его общения с журналистами велась на сайте Еврокомиссии. Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Будапешт заблокирует 20-й пакет антироссийских санкций Европейского союза из-за действий киевского режима, который не возобновляет транзит нефти из России по "Дружбе" в Венгрию и Словакию. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила на фоне вето Венгрии, что обсуждение 20-го пакета санкций состоится в понедельник, однако прогресс по этому вопросу маловероятен. Венгрия в среду остановила поставки дизеля Украине и в пятницу заблокировала предоставление Киеву от Евросоюза кредита в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.

венгрия

рф

украина

2026

