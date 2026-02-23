Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС не достиг согласия по новым антироссийским санкциям, заявила Каллас - 23.02.2026, ПРАЙМ
ЕС не достиг согласия по новым антироссийским санкциям, заявила Каллас
мировая экономика
кая каллас
ес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863493960_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_350af90b84e80de64540095f22ec53e7.jpg
БРЮССЕЛЬ, 23 фев – ПРАЙМ. Евросоюзу не удалось достичь согласия по 20-му пакету санкций против России, однако работа продолжается, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас. "К сожалею, мы не достигли соглашения по 20-му пакету санкций… Но работа продолжается", - сказала она по итогам встречи глав МИД ЕС.
мировая экономика, кая каллас, ес, россия
Мировая экономика, Кая Каллас, ЕС, РОССИЯ
18:59 23.02.2026
 
ЕС не достиг согласия по новым антироссийским санкциям, заявила Каллас

Каллас: ЕС не удалось достичь согласия по двадцатому пакету антироссийских санкций

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
БРЮССЕЛЬ, 23 фев – ПРАЙМ. Евросоюзу не удалось достичь согласия по 20-му пакету санкций против России, однако работа продолжается, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
"К сожалею, мы не достигли соглашения по 20-му пакету санкций… Но работа продолжается", - сказала она по итогам встречи глав МИД ЕС.
Мировая экономикаКая КалласЕСРОССИЯ
 
 
