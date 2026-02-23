https://1prime.ru/20260223/kallas-867748220.html
ЕС не достиг согласия по новым антироссийским санкциям, заявила Каллас
ЕС не достиг согласия по новым антироссийским санкциям, заявила Каллас - 23.02.2026, ПРАЙМ
ЕС не достиг согласия по новым антироссийским санкциям, заявила Каллас
Евросоюзу не удалось достичь согласия по 20-му пакету санкций против России, однако работа продолжается, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас. | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T18:59+0300
2026-02-23T18:59+0300
2026-02-23T18:59+0300
мировая экономика
кая каллас
ес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863493960_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_350af90b84e80de64540095f22ec53e7.jpg
БРЮССЕЛЬ, 23 фев – ПРАЙМ. Евросоюзу не удалось достичь согласия по 20-му пакету санкций против России, однако работа продолжается, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас. "К сожалею, мы не достигли соглашения по 20-му пакету санкций… Но работа продолжается", - сказала она по итогам встречи глав МИД ЕС.
https://1prime.ru/20260223/likhachev-867742691.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863493960_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d10c6495b87491d44a59329edc276aba.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, кая каллас, ес, россия
Мировая экономика, Кая Каллас, ЕС, РОССИЯ
ЕС не достиг согласия по новым антироссийским санкциям, заявила Каллас
Каллас: ЕС не удалось достичь согласия по двадцатому пакету антироссийских санкций