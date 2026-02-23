https://1prime.ru/20260223/kallas-867748220.html

ЕС не достиг согласия по новым антироссийским санкциям, заявила Каллас

ЕС не достиг согласия по новым антироссийским санкциям, заявила Каллас - 23.02.2026, ПРАЙМ

ЕС не достиг согласия по новым антироссийским санкциям, заявила Каллас

Евросоюзу не удалось достичь согласия по 20-му пакету санкций против России, однако работа продолжается, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас. | 23.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-23T18:59+0300

2026-02-23T18:59+0300

2026-02-23T18:59+0300

мировая экономика

кая каллас

ес

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863493960_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_350af90b84e80de64540095f22ec53e7.jpg

БРЮССЕЛЬ, 23 фев – ПРАЙМ. Евросоюзу не удалось достичь согласия по 20-му пакету санкций против России, однако работа продолжается, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас. "К сожалею, мы не достигли соглашения по 20-му пакету санкций… Но работа продолжается", - сказала она по итогам встречи глав МИД ЕС.

https://1prime.ru/20260223/likhachev-867742691.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, кая каллас, ес, россия