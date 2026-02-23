ЕС может рассмотреть передачу российских активов Украине, заявила Каллас

https://1prime.ru/20260223/kallas-867751535.html

БРЮССЕЛЬ, 23 фев - ПРАЙМ. Евросоюз может вновь рассмотреть возможность использования российских активов в интересах Украины в связи с блокировкой Венгрией кредита Киеву в размере 90 миллиардов евро, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас. "План (кредита - ред.) на 90 миллиардов был согласован в Европейском совете, и мы работаем над тем, чтобы государства-члены также соблюдали эту договоренность, которая была достигнута на уровне лидеров. Если это не сработает, мы всегда можем вернуться к использованию замороженных (российских - ред.) активов", - сказала Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе. В понедельник венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС заявил, что Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Украине из-за остановки Киевом транзита нефти по нефтепроводу "Дружба". После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России. В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

