Выпад Каллас в адрес России обернулся для нее конфузом
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Кая Каллас на встрече министров иностранных дел стран ЕС призвала к сокращению численности армии России, однако не смогла пояснить, какие именно параметры подразумеваются под такими мерами."Проблема в том, что при ограничении армии Украины, должны быть введены ограничения и для армии России", — сказала она.Отвечая на вопрос журналиста о том, каких конкретно ограничений российской армии намерен добиваться Евросоюз, руководитель евродипломатии заявила, что это вопрос "не к ней". По ее словам, данная тема еще подлежит дополнительному обсуждению.Ранее СМИ сообщали, что Каллас направила странам ЕС документ с перечнем требований к Москве, включая сокращение численности российской армии и ее вывод из соседних государств.Глава евродипломатии также ранее отмечала, что в рамках переговоров по Украине намерена подготовить перечень уступок, которые ЕС рассчитывает получить от России для урегулирования на Украине.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя высказывания Каллас, заявил, что время ее полномочий вряд ли станет эпохой золотой дипломатии для Европейского континента.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, реагируя на инициативу Каллас о формировании списка требований ЕС к России по украинскому урегулированию, подчеркнула, что Москва пока не станет раскрывать, что намерена сделать с этим перечнем.
