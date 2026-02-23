https://1prime.ru/20260223/kallas-867752859.html

Выпад Каллас в адрес России обернулся для нее конфузом

Выпад Каллас в адрес России обернулся для нее конфузом - 23.02.2026, ПРАЙМ

Выпад Каллас в адрес России обернулся для нее конфузом

Глава европейской дипломатии Кая Каллас на встрече министров иностранных дел стран ЕС призвала к сокращению численности армии России, однако не смогла пояснить, | 23.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-23T23:40+0300

2026-02-23T23:40+0300

2026-02-23T23:40+0300

россия

украина

москва

дмитрий песков

кая каллас

мид

ес

мария захарова

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494592_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_560ed16e1fd042f495257107506a2186.jpg

МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Кая Каллас на встрече министров иностранных дел стран ЕС призвала к сокращению численности армии России, однако не смогла пояснить, какие именно параметры подразумеваются под такими мерами."Проблема в том, что при ограничении армии Украины, должны быть введены ограничения и для армии России", — сказала она.Отвечая на вопрос журналиста о том, каких конкретно ограничений российской армии намерен добиваться Евросоюз, руководитель евродипломатии заявила, что это вопрос "не к ней". По ее словам, данная тема еще подлежит дополнительному обсуждению.Ранее СМИ сообщали, что Каллас направила странам ЕС документ с перечнем требований к Москве, включая сокращение численности российской армии и ее вывод из соседних государств.Глава евродипломатии также ранее отмечала, что в рамках переговоров по Украине намерена подготовить перечень уступок, которые ЕС рассчитывает получить от России для урегулирования на Украине.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя высказывания Каллас, заявил, что время ее полномочий вряд ли станет эпохой золотой дипломатии для Европейского континента.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, реагируя на инициативу Каллас о формировании списка требований ЕС к России по украинскому урегулированию, подчеркнула, что Москва пока не станет раскрывать, что намерена сделать с этим перечнем.

https://1prime.ru/20260223/ukraina-867752733.html

https://1prime.ru/20260223/ukraina-867752582.html

украина

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, москва, дмитрий песков, кая каллас, мид, ес, мария захарова