Выпад Каллас в адрес России обернулся для нее конфузом - 23.02.2026, ПРАЙМ
Выпад Каллас в адрес России обернулся для нее конфузом
Выпад Каллас в адрес России обернулся для нее конфузом - 23.02.2026, ПРАЙМ
Выпад Каллас в адрес России обернулся для нее конфузом
Глава европейской дипломатии Кая Каллас на встрече министров иностранных дел стран ЕС призвала к сокращению численности армии России, однако не смогла пояснить, | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T23:40+0300
2026-02-23T23:40+0300
россия
украина
москва
дмитрий песков
кая каллас
мид
ес
мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863494592_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_560ed16e1fd042f495257107506a2186.jpg
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Кая Каллас на встрече министров иностранных дел стран ЕС призвала к сокращению численности армии России, однако не смогла пояснить, какие именно параметры подразумеваются под такими мерами."Проблема в том, что при ограничении армии Украины, должны быть введены ограничения и для армии России", — сказала она.Отвечая на вопрос журналиста о том, каких конкретно ограничений российской армии намерен добиваться Евросоюз, руководитель евродипломатии заявила, что это вопрос "не к ней". По ее словам, данная тема еще подлежит дополнительному обсуждению.Ранее СМИ сообщали, что Каллас направила странам ЕС документ с перечнем требований к Москве, включая сокращение численности российской армии и ее вывод из соседних государств.Глава евродипломатии также ранее отмечала, что в рамках переговоров по Украине намерена подготовить перечень уступок, которые ЕС рассчитывает получить от России для урегулирования на Украине.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя высказывания Каллас, заявил, что время ее полномочий вряд ли станет эпохой золотой дипломатии для Европейского континента.Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, реагируя на инициативу Каллас о формировании списка требований ЕС к России по украинскому урегулированию, подчеркнула, что Москва пока не станет раскрывать, что намерена сделать с этим перечнем.
украина
москва
1920
1920
true
россия, украина, москва, дмитрий песков, кая каллас, мид, ес, мария захарова
РОССИЯ, УКРАИНА, МОСКВА, Дмитрий Песков, Кая Каллас, МИД, ЕС, Мария Захарова
23:40 23.02.2026
 
Выпад Каллас в адрес России обернулся для нее конфузом

Каллас затруднилась уточнить, каких ограничений хочет для армии России

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Кая Каллас. Архивное фото
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Глава европейской дипломатии Кая Каллас на встрече министров иностранных дел стран ЕС призвала к сокращению численности армии России, однако не смогла пояснить, какие именно параметры подразумеваются под такими мерами.
"Проблема в том, что при ограничении армии Украины, должны быть введены ограничения и для армии России", — сказала она.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
"Это трагедия". В Раде забили тревогу из-за происходящего на Украине
23:37
Отвечая на вопрос журналиста о том, каких конкретно ограничений российской армии намерен добиваться Евросоюз, руководитель евродипломатии заявила, что это вопрос "не к ней". По ее словам, данная тема еще подлежит дополнительному обсуждению.
Ранее СМИ сообщали, что Каллас направила странам ЕС документ с перечнем требований к Москве, включая сокращение численности российской армии и ее вывод из соседних государств.
Глава евродипломатии также ранее отмечала, что в рамках переговоров по Украине намерена подготовить перечень уступок, которые ЕС рассчитывает получить от России для урегулирования на Украине.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя высказывания Каллас, заявил, что время ее полномочий вряд ли станет эпохой золотой дипломатии для Европейского континента.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, реагируя на инициативу Каллас о формировании списка требований ЕС к России по украинскому урегулированию, подчеркнула, что Москва пока не станет раскрывать, что намерена сделать с этим перечнем.
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Новый шаг Киева вызвал изумление в Венгрии
23:35
 
РОССИЯ УКРАИНА МОСКВА Дмитрий Песков Кая Каллас МИД ЕС Мария Захарова
 
 
