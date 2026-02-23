Китай призвал США отменить односторонние пошлины

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Добавлены подробности (4-5 абзацы) ПЕКИН, 23 фев – ПРАЙМ. Китай призывает США отменить односторонние пошлины в отношении торговых партнеров, заявили в понедельник в министерстве коммерции КНР, комментируя решение Верховного суда США. В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого президент США Дональд Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план. "Китай призывает США отменить соответствующие односторонние тарифные меры в отношении торговых партнеров", - говорится в заявлении ведомства. Факты доказали, подчеркнули в минкоммерции КНР, что сотрудничество выгодно Китаю и США, в то время как конфронтация вредит обеим странам. "Мы также обратили внимание на то, что США готовят альтернативные меры, включая торговые расследования, в попытке сохранить дополнительные пошлины, введенные в отношении их торговых партнеров. Китай будет внимательно следить за этим и решительно защищать свои интересы", - добавили в министерстве.
06:05 23.02.2026
 
Добавлены подробности (4-5 абзацы)
ПЕКИН, 23 фев – ПРАЙМ. Китай призывает США отменить односторонние пошлины в отношении торговых партнеров, заявили в понедельник в министерстве коммерции КНР, комментируя решение Верховного суда США.
В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого президент США Дональд Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.
"Китай призывает США отменить соответствующие односторонние тарифные меры в отношении торговых партнеров", - говорится в заявлении ведомства.
Факты доказали, подчеркнули в минкоммерции КНР, что сотрудничество выгодно Китаю и США, в то время как конфронтация вредит обеим странам.
"Мы также обратили внимание на то, что США готовят альтернативные меры, включая торговые расследования, в попытке сохранить дополнительные пошлины, введенные в отношении их торговых партнеров. Китай будет внимательно следить за этим и решительно защищать свои интересы", - добавили в министерстве.
 
