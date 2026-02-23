https://1prime.ru/20260223/kitay-867735436.html

Запад переживает крах, но мир нормально функционирует, заявила эксперт

ПЕКИН, 23 фев - ПРАЙМ. Западные страны сокрушаются о конце и крахе существующего порядка, при этом мир за пределами Европы и США остается исключительно спокойным и по-прежнему нормально функционирует, считает экс-заместитель министра иностранных дел КНР Фу Ин. "В то время как западные страны сокрушаются о конце и крахе существующего порядка, мир за пределами Европы и США остается исключительно спокойным, не проявляя сопереживания. Это свидетельствует о том, что мир по-прежнему нормально функционирует", - написала Фу Ин в статье по итогам Мюнхенской конференции по безопасности для издания "Пэнпай". По ее словам, хотя ООН, безусловно, страдает от проблем с управлением и неэффективности, она по-прежнему пользуется поддержкой большинства стран мира, а страны Азии, Африки и Латинской Америки активно используют имеющиеся возможности для развития и стимулирования экономического роста. "Так называемые "разрушение" и "крах" произошли в основном в "узких кругах" США и Европы, однако некоторые факторы могут оказать определенное влияние и стать помехой для в общего мирового развития", - отметила она. По мнению Фу Ин, когда США и Европа прослеживают истоки так называемого "возглавляемого США международного порядка, основанного на правилах", они, возможно, забывают о некоторых последующих событиях, в частности, о холодной войне, которая разделила мир на два лагеря. "После холодной войны возглавляемый США порядок продолжал существовать. На основе этого США провозгласили "конец истории", предложили установить "мир под управлением США" и способствовали глобализации западного порядка", - указала она. В этот период, напомнила бывший замминистра, движимые капиталом, были открыты глобальные рынки, быстро достигнуто глобальное распределение производственных ресурсов и производительных сил, тем самым усиливая экономическую глобализацию. "Однако два столпа порядка США - политика и безопасность - сохраняли структуру "узкого круга", основываясь на западных идеологических ценностях и системе коллективной безопасности, центром которой являлась НАТО", - добавила она. Фу Ин подчеркнула, что после окончания холодной войны США, преследуя главную цель продвижения своих ценностей, постоянно развязывали войны, что привело к серьезному стратегическому перенапряжению и в конечном итоге к неустойчивости. "В экономической сфере модель получения прибыли транснациональных корпораций и их безудержное стремление к финансовому арбитражу неизбежно и необратимо привели к расположению производственных и логистических цепочек по всему миру, что вызвало упадок промышленности в США и Европе. К тому времени, когда они осознали происходящее и попытались провести "реиндустриализацию", было уже слишком поздно. Именно это и стало причиной так называемого краха и конца", - подытожила она.

