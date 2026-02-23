Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Запад переживает крах, но мир нормально функционирует, заявила эксперт - 23.02.2026, ПРАЙМ
Запад переживает крах, но мир нормально функционирует, заявила эксперт
Запад переживает крах, но мир нормально функционирует, заявила эксперт - 23.02.2026, ПРАЙМ
Запад переживает крах, но мир нормально функционирует, заявила эксперт
Западные страны сокрушаются о конце и крахе существующего порядка, при этом мир за пределами Европы и США остается исключительно спокойным и по-прежнему... | 23.02.2026, ПРАЙМ
ПЕКИН, 23 фев - ПРАЙМ. Западные страны сокрушаются о конце и крахе существующего порядка, при этом мир за пределами Европы и США остается исключительно спокойным и по-прежнему нормально функционирует, считает экс-заместитель министра иностранных дел КНР Фу Ин. "В то время как западные страны сокрушаются о конце и крахе существующего порядка, мир за пределами Европы и США остается исключительно спокойным, не проявляя сопереживания. Это свидетельствует о том, что мир по-прежнему нормально функционирует", - написала Фу Ин в статье по итогам Мюнхенской конференции по безопасности для издания "Пэнпай". По ее словам, хотя ООН, безусловно, страдает от проблем с управлением и неэффективности, она по-прежнему пользуется поддержкой большинства стран мира, а страны Азии, Африки и Латинской Америки активно используют имеющиеся возможности для развития и стимулирования экономического роста. "Так называемые "разрушение" и "крах" произошли в основном в "узких кругах" США и Европы, однако некоторые факторы могут оказать определенное влияние и стать помехой для в общего мирового развития", - отметила она. По мнению Фу Ин, когда США и Европа прослеживают истоки так называемого "возглавляемого США международного порядка, основанного на правилах", они, возможно, забывают о некоторых последующих событиях, в частности, о холодной войне, которая разделила мир на два лагеря. "После холодной войны возглавляемый США порядок продолжал существовать. На основе этого США провозгласили "конец истории", предложили установить "мир под управлением США" и способствовали глобализации западного порядка", - указала она. В этот период, напомнила бывший замминистра, движимые капиталом, были открыты глобальные рынки, быстро достигнуто глобальное распределение производственных ресурсов и производительных сил, тем самым усиливая экономическую глобализацию. "Однако два столпа порядка США - политика и безопасность - сохраняли структуру "узкого круга", основываясь на западных идеологических ценностях и системе коллективной безопасности, центром которой являлась НАТО", - добавила она. Фу Ин подчеркнула, что после окончания холодной войны США, преследуя главную цель продвижения своих ценностей, постоянно развязывали войны, что привело к серьезному стратегическому перенапряжению и в конечном итоге к неустойчивости. "В экономической сфере модель получения прибыли транснациональных корпораций и их безудержное стремление к финансовому арбитражу неизбежно и необратимо привели к расположению производственных и логистических цепочек по всему миру, что вызвало упадок промышленности в США и Европе. К тому времени, когда они осознали происходящее и попытались провести "реиндустриализацию", было уже слишком поздно. Именно это и стало причиной так называемого краха и конца", - подытожила она.
сша
европа
китай
мировая экономика, газ, сша, европа, китай, оон, нато
Мировая экономика, Газ, США, ЕВРОПА, КИТАЙ, ООН, НАТО
09:28 23.02.2026
 
Запад переживает крах, но мир нормально функционирует, заявила эксперт

Фу Ин: Запад оплакивает крах своего порядка, но остальной мир нормально функционирует

© fotolia.com / Stripped Pixel%Флаг КНР
%Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
© fotolia.com / Stripped Pixel
ПЕКИН, 23 фев - ПРАЙМ. Западные страны сокрушаются о конце и крахе существующего порядка, при этом мир за пределами Европы и США остается исключительно спокойным и по-прежнему нормально функционирует, считает экс-заместитель министра иностранных дел КНР Фу Ин.
"В то время как западные страны сокрушаются о конце и крахе существующего порядка, мир за пределами Европы и США остается исключительно спокойным, не проявляя сопереживания. Это свидетельствует о том, что мир по-прежнему нормально функционирует", - написала Фу Ин в статье по итогам Мюнхенской конференции по безопасности для издания "Пэнпай".
По ее словам, хотя ООН, безусловно, страдает от проблем с управлением и неэффективности, она по-прежнему пользуется поддержкой большинства стран мира, а страны Азии, Африки и Латинской Америки активно используют имеющиеся возможности для развития и стимулирования экономического роста.
"Так называемые "разрушение" и "крах" произошли в основном в "узких кругах" США и Европы, однако некоторые факторы могут оказать определенное влияние и стать помехой для в общего мирового развития", - отметила она.
По мнению Фу Ин, когда США и Европа прослеживают истоки так называемого "возглавляемого США международного порядка, основанного на правилах", они, возможно, забывают о некоторых последующих событиях, в частности, о холодной войне, которая разделила мир на два лагеря.
"После холодной войны возглавляемый США порядок продолжал существовать. На основе этого США провозгласили "конец истории", предложили установить "мир под управлением США" и способствовали глобализации западного порядка", - указала она.
В этот период, напомнила бывший замминистра, движимые капиталом, были открыты глобальные рынки, быстро достигнуто глобальное распределение производственных ресурсов и производительных сил, тем самым усиливая экономическую глобализацию.
"Однако два столпа порядка США - политика и безопасность - сохраняли структуру "узкого круга", основываясь на западных идеологических ценностях и системе коллективной безопасности, центром которой являлась НАТО", - добавила она.
Фу Ин подчеркнула, что после окончания холодной войны США, преследуя главную цель продвижения своих ценностей, постоянно развязывали войны, что привело к серьезному стратегическому перенапряжению и в конечном итоге к неустойчивости.
"В экономической сфере модель получения прибыли транснациональных корпораций и их безудержное стремление к финансовому арбитражу неизбежно и необратимо привели к расположению производственных и логистических цепочек по всему миру, что вызвало упадок промышленности в США и Европе. К тому времени, когда они осознали происходящее и попытались провести "реиндустриализацию", было уже слишком поздно. Именно это и стало причиной так называемого краха и конца", - подытожила она.
Мировая экономикаГазСШАЕВРОПАКИТАЙООННАТО
 
 
Заголовок открываемого материала