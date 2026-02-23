Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне могут путешествовать по Китаю без знания языка, заявил генконсул - 23.02.2026
Россияне могут путешествовать по Китаю без знания языка, заявил генконсул
Россияне могут путешествовать по Китаю без знания языка, заявил генконсул
туризм
бизнес
россия
китай
харбин
ПЕКИН, 23 фев – ПРАЙМ. Российские туристы, в целом, могут комфортно путешествовать по Китаю и без знания китайского языка, заявил в интервью РИА Новости генконсул России в Харбине Сергей Линник. "Полагаю, что рост турпотока сам по себе свидетельствует о позитивном восприятии гостями из России уровня комфортности пребывания здесь", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, чувствуют ли российские туристы, не владеющие китайским языком, себя комфортно, путешествуя по северо-востоку Китая. Линник подчеркнул, что власти консульского округа уделяют вопросу комфортного пребывания российских туристов "самое серьезное внимание". В 2025 году фактически заработал взаимный безвизовый режим между Россией и Китаем, пока он действует до середины сентября текущего года.
китай
харбин
1920
1920
true
туризм, бизнес, россия, китай, харбин
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, Харбин
10:12 23.02.2026
 
Россияне могут путешествовать по Китаю без знания языка, заявил генконсул

Линник: российские туристы могут комфортно путешествовать по Китаю без знания языка

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг КНР
Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Флаг КНР. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
ПЕКИН, 23 фев – ПРАЙМ. Российские туристы, в целом, могут комфортно путешествовать по Китаю и без знания китайского языка, заявил в интервью РИА Новости генконсул России в Харбине Сергей Линник.
"Полагаю, что рост турпотока сам по себе свидетельствует о позитивном восприятии гостями из России уровня комфортности пребывания здесь", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, чувствуют ли российские туристы, не владеющие китайским языком, себя комфортно, путешествуя по северо-востоку Китая.
Линник подчеркнул, что власти консульского округа уделяют вопросу комфортного пребывания российских туристов "самое серьезное внимание".
В 2025 году фактически заработал взаимный безвизовый режим между Россией и Китаем, пока он действует до середины сентября текущего года.
Туризм Бизнес РОССИЯ КИТАЙ Харбин
 
 
