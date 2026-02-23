Россияне могут путешествовать по Китаю без знания языка, заявил генконсул

https://1prime.ru/20260223/kitay-867736397.html
туризм
бизнес
россия
китай
харбин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860200292_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_233dc7e24b4fca8218d324e46d78bc7b.jpg
ПЕКИН, 23 фев – ПРАЙМ. Российские туристы, в целом, могут комфортно путешествовать по Китаю и без знания китайского языка, заявил в интервью РИА Новости генконсул России в Харбине Сергей Линник. "Полагаю, что рост турпотока сам по себе свидетельствует о позитивном восприятии гостями из России уровня комфортности пребывания здесь", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, чувствуют ли российские туристы, не владеющие китайским языком, себя комфортно, путешествуя по северо-востоку Китая. Линник подчеркнул, что власти консульского округа уделяют вопросу комфортного пребывания российских туристов "самое серьезное внимание". В 2025 году фактически заработал взаимный безвизовый режим между Россией и Китаем, пока он действует до середины сентября текущего года.
китай
харбин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860200292_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_63c763c48b9e364dfa944ec6e66ea676.jpg
