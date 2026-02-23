https://1prime.ru/20260223/kitay-867736397.html

Россияне могут путешествовать по Китаю без знания языка, заявил генконсул

Россияне могут путешествовать по Китаю без знания языка, заявил генконсул - 23.02.2026, ПРАЙМ

Россияне могут путешествовать по Китаю без знания языка, заявил генконсул

Российские туристы, в целом, могут комфортно путешествовать по Китаю и без знания китайского языка, заявил в интервью РИА Новости генконсул России в Харбине... | 23.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-23T10:12+0300

2026-02-23T10:12+0300

2026-02-23T10:12+0300

туризм

бизнес

россия

китай

харбин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860200292_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_233dc7e24b4fca8218d324e46d78bc7b.jpg

ПЕКИН, 23 фев – ПРАЙМ. Российские туристы, в целом, могут комфортно путешествовать по Китаю и без знания китайского языка, заявил в интервью РИА Новости генконсул России в Харбине Сергей Линник. "Полагаю, что рост турпотока сам по себе свидетельствует о позитивном восприятии гостями из России уровня комфортности пребывания здесь", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, чувствуют ли российские туристы, не владеющие китайским языком, себя комфортно, путешествуя по северо-востоку Китая. Линник подчеркнул, что власти консульского округа уделяют вопросу комфортного пребывания российских туристов "самое серьезное внимание". В 2025 году фактически заработал взаимный безвизовый режим между Россией и Китаем, пока он действует до середины сентября текущего года.

https://1prime.ru/20260222/kitay-867720209.html

https://1prime.ru/20260222/linnik-867722460.html

китай

харбин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, китай, харбин