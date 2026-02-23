https://1prime.ru/20260223/komandovanie-867732112.html

ВСУ столкнулись с серьезной нехваткой солдат на Харьковском направлении

МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Украинское командование на харьковском направлении пытается компенсировать нехватку личного состава за счёт активного применения беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Катастрофическую нехватку личного состава на позициях украинское командование стремится нивелировать массовым применением дронов в комплексе средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы - ред.)", - сообщил источник. По данным источника, на передовых позициях зафиксировано использование новых разработок средств РЭБ под наименованиями "Октава" и "Дамба".

