В Хабаровском крае закрыли федеральную и федеральную трассы

В Хабаровском крае закрыли федеральную и федеральную трассы

Региональная и федеральная трассы в Хабаровском крае закрыты для движения автобусов из-за снегопада, гололеда и порывистого ветра, сообщает краевой главк МЧС.

ХАБАРОВСК, 23 фев - ПРАЙМ. Региональная и федеральная трассы в Хабаровском крае закрыты для движения автобусов из-за снегопада, гололеда и порывистого ветра, сообщает краевой главк МЧС. Главное управление МЧС региона ранее информировало, что в понедельник в южной половине края ожидаются мокрый снег, дождь, повышение дневных температур до плюс семи градусов, усиление ветра по долинам рек порывами до 15-22 метра в секунду. "С 07.00 (00.00 мск - ред.) 23 февраля введено ограничение для движения пассажирских автобусов на автодороге "Хабаровск-Владивосток"… На ФАД А-376 Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. Как уточняет госавтоинспекция Хабаровского края, из-за снегопада в целях безопасности перекрыта часть федеральных и региональных дорог и для движения большегрузов. На А-376 "Хабаровск - Лидога - Ванино - Комсомольск-на-Амуре" - с 34-го по 533-й километр и подъезд к городу Комсомольску-на-Амуре с нулевого по 170-й километр. А на трассе А-370 "Хабаровск - Владивосток" - с 33-го по 240-й километр.

