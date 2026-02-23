https://1prime.ru/20260223/kraj-867729264.html
В Хабаровском крае закрыли федеральную и федеральную трассы
В Хабаровском крае закрыли федеральную и федеральную трассы - 23.02.2026, ПРАЙМ
В Хабаровском крае закрыли федеральную и федеральную трассы
Региональная и федеральная трассы в Хабаровском крае закрыты для движения автобусов из-за снегопада, гололеда и порывистого ветра, сообщает краевой главк МЧС. | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T03:44+0300
2026-02-23T03:44+0300
2026-02-23T03:44+0300
бизнес
россия
хабаровский край
хабаровск
комсомольск-на-амуре
мчс
порт ванино
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867729264.jpg?1771807443
ХАБАРОВСК, 23 фев - ПРАЙМ. Региональная и федеральная трассы в Хабаровском крае закрыты для движения автобусов из-за снегопада, гололеда и порывистого ветра, сообщает краевой главк МЧС.
Главное управление МЧС региона ранее информировало, что в понедельник в южной половине края ожидаются мокрый снег, дождь, повышение дневных температур до плюс семи градусов, усиление ветра по долинам рек порывами до 15-22 метра в секунду.
"С 07.00 (00.00 мск - ред.) 23 февраля введено ограничение для движения пассажирских автобусов на автодороге "Хабаровск-Владивосток"… На ФАД А-376 Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
Как уточняет госавтоинспекция Хабаровского края, из-за снегопада в целях безопасности перекрыта часть федеральных и региональных дорог и для движения большегрузов. На А-376 "Хабаровск - Лидога - Ванино - Комсомольск-на-Амуре" - с 34-го по 533-й километр и подъезд к городу Комсомольску-на-Амуре с нулевого по 170-й километр. А на трассе А-370 "Хабаровск - Владивосток" - с 33-го по 240-й километр.
хабаровский край
хабаровск
комсомольск-на-амуре
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, хабаровский край, хабаровск, комсомольск-на-амуре, мчс, порт ванино
Бизнес, РОССИЯ, Хабаровский край, Хабаровск, КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, МЧС, порт Ванино
В Хабаровском крае закрыли федеральную и федеральную трассы
В Хабаровском крае закрыли федеральную и федеральную трассы из-за снегопада
ХАБАРОВСК, 23 фев - ПРАЙМ. Региональная и федеральная трассы в Хабаровском крае закрыты для движения автобусов из-за снегопада, гололеда и порывистого ветра, сообщает краевой главк МЧС.
Главное управление МЧС региона ранее информировало, что в понедельник в южной половине края ожидаются мокрый снег, дождь, повышение дневных температур до плюс семи градусов, усиление ветра по долинам рек порывами до 15-22 метра в секунду.
"С 07.00 (00.00 мск - ред.) 23 февраля введено ограничение для движения пассажирских автобусов на автодороге "Хабаровск-Владивосток"… На ФАД А-376 Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
Как уточняет госавтоинспекция Хабаровского края, из-за снегопада в целях безопасности перекрыта часть федеральных и региональных дорог и для движения большегрузов. На А-376 "Хабаровск - Лидога - Ванино - Комсомольск-на-Амуре" - с 34-го по 533-й километр и подъезд к городу Комсомольску-на-Амуре с нулевого по 170-й километр. А на трассе А-370 "Хабаровск - Владивосток" - с 33-го по 240-й километр.