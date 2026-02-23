Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Хабаровском крае закрыли федеральную и федеральную трассы - 23.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260223/kraj-867729264.html
В Хабаровском крае закрыли федеральную и федеральную трассы
В Хабаровском крае закрыли федеральную и федеральную трассы - 23.02.2026, ПРАЙМ
В Хабаровском крае закрыли федеральную и федеральную трассы
Региональная и федеральная трассы в Хабаровском крае закрыты для движения автобусов из-за снегопада, гололеда и порывистого ветра, сообщает краевой главк МЧС. | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T03:44+0300
2026-02-23T03:44+0300
бизнес
россия
хабаровский край
хабаровск
комсомольск-на-амуре
мчс
порт ванино
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867729264.jpg?1771807443
ХАБАРОВСК, 23 фев - ПРАЙМ. Региональная и федеральная трассы в Хабаровском крае закрыты для движения автобусов из-за снегопада, гололеда и порывистого ветра, сообщает краевой главк МЧС. Главное управление МЧС региона ранее информировало, что в понедельник в южной половине края ожидаются мокрый снег, дождь, повышение дневных температур до плюс семи градусов, усиление ветра по долинам рек порывами до 15-22 метра в секунду. "С 07.00 (00.00 мск - ред.) 23 февраля введено ограничение для движения пассажирских автобусов на автодороге "Хабаровск-Владивосток"… На ФАД А-376 Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства. Как уточняет госавтоинспекция Хабаровского края, из-за снегопада в целях безопасности перекрыта часть федеральных и региональных дорог и для движения большегрузов. На А-376 "Хабаровск - Лидога - Ванино - Комсомольск-на-Амуре" - с 34-го по 533-й километр и подъезд к городу Комсомольску-на-Амуре с нулевого по 170-й километр. А на трассе А-370 "Хабаровск - Владивосток" - с 33-го по 240-й километр.
хабаровский край
хабаровск
комсомольск-на-амуре
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, хабаровский край, хабаровск, комсомольск-на-амуре, мчс, порт ванино
Бизнес, РОССИЯ, Хабаровский край, Хабаровск, КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, МЧС, порт Ванино
03:44 23.02.2026
 
В Хабаровском крае закрыли федеральную и федеральную трассы

В Хабаровском крае закрыли федеральную и федеральную трассы из-за снегопада

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ХАБАРОВСК, 23 фев - ПРАЙМ. Региональная и федеральная трассы в Хабаровском крае закрыты для движения автобусов из-за снегопада, гололеда и порывистого ветра, сообщает краевой главк МЧС.
Главное управление МЧС региона ранее информировало, что в понедельник в южной половине края ожидаются мокрый снег, дождь, повышение дневных температур до плюс семи градусов, усиление ветра по долинам рек порывами до 15-22 метра в секунду.
"С 07.00 (00.00 мск - ред.) 23 февраля введено ограничение для движения пассажирских автобусов на автодороге "Хабаровск-Владивосток"… На ФАД А-376 Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре", - говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
Как уточняет госавтоинспекция Хабаровского края, из-за снегопада в целях безопасности перекрыта часть федеральных и региональных дорог и для движения большегрузов. На А-376 "Хабаровск - Лидога - Ванино - Комсомольск-на-Амуре" - с 34-го по 533-й километр и подъезд к городу Комсомольску-на-Амуре с нулевого по 170-й километр. А на трассе А-370 "Хабаровск - Владивосток" - с 33-го по 240-й километр.
 
БизнесРОССИЯХабаровский крайХабаровскКОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕМЧСпорт Ванино
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала