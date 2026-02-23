Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские банки сократили выдачи автокредитов на 15 процентов - 23.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260223/kredit-867740995.html
Российские банки сократили выдачи автокредитов на 15 процентов
Российские банки сократили выдачи автокредитов на 15 процентов - 23.02.2026, ПРАЙМ
Российские банки сократили выдачи автокредитов на 15 процентов
Россияне в январе оформили менее 60 тысяч автокредитов – на 15% меньше уровня аналогичного периода прошлого года, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T13:28+0300
2026-02-23T13:28+0300
экономика
бизнес
финансы
"скоринг бюро"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672027_0:249:2731:1785_1920x0_80_0_0_af9777491558f35ccf7c0302536e5fdc.jpg
МОСКВА, 23 фев – ПРАЙМ. Россияне в январе оформили менее 60 тысяч автокредитов – на 15% меньше уровня аналогичного периода прошлого года, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". Так, было выдано лишь 59,9 тысячи автокредитов против 70,1 тысячи в январе прошлого года. Это стало наименьшим значением как минимум с начала 2024 года. В то же время средняя сумма кредита выросла на четверть в годовом выражении, достигнув 1,5 миллиона рублей. В результате объем выдач составил 89,3 миллиарда рублей, что на 4,4% больше уровня годом ранее. Всего на руках россиян в январе было 3,4 миллиона активных автокредитов, что лишь на 0,5% больше показателя в начале прошлого года.
https://1prime.ru/20260210/avto-867317895.html
https://1prime.ru/20260216/kredity-867529486.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672027_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5096cb4cfa5ba4f3b0584839553f7b3f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, "скоринг бюро"
Экономика, Бизнес, Финансы, "Скоринг бюро"
13:28 23.02.2026
 
Российские банки сократили выдачи автокредитов на 15 процентов

"Скоринг бюро": россияне в январе оформили менее 60 тысяч автокредитов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Российские рубли. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 фев – ПРАЙМ. Россияне в январе оформили менее 60 тысяч автокредитов – на 15% меньше уровня аналогичного периода прошлого года, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро".
Так, было выдано лишь 59,9 тысячи автокредитов против 70,1 тысячи в январе прошлого года. Это стало наименьшим значением как минимум с начала 2024 года.
Автосалон - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
"Переплатят миллион". Какой кредит выгоднее для покупки авто в 2026 году
10 февраля, 02:02
В то же время средняя сумма кредита выросла на четверть в годовом выражении, достигнув 1,5 миллиона рублей. В результате объем выдач составил 89,3 миллиарда рублей, что на 4,4% больше уровня годом ранее.
Всего на руках россиян в январе было 3,4 миллиона активных автокредитов, что лишь на 0,5% больше показателя в начале прошлого года.
Рублевые купюры разного достоинства - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2026
Средний потребительский кредит в России в январе вырос на 25 процентов
16 февраля, 13:51
 
ЭкономикаБизнесФинансы"Скоринг бюро"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала