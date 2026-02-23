https://1prime.ru/20260223/kredit-867740995.html
Российские банки сократили выдачи автокредитов на 15 процентов
МОСКВА, 23 фев – ПРАЙМ. Россияне в январе оформили менее 60 тысяч автокредитов – на 15% меньше уровня аналогичного периода прошлого года, рассказали РИА Новости в "Скоринг бюро". Так, было выдано лишь 59,9 тысячи автокредитов против 70,1 тысячи в январе прошлого года. Это стало наименьшим значением как минимум с начала 2024 года. В то же время средняя сумма кредита выросла на четверть в годовом выражении, достигнув 1,5 миллиона рублей. В результате объем выдач составил 89,3 миллиарда рублей, что на 4,4% больше уровня годом ранее. Всего на руках россиян в январе было 3,4 миллиона активных автокредитов, что лишь на 0,5% больше показателя в начале прошлого года.
