"Росатом" готов к возможным санкциям ЕС, заявил Лихачев
2026-02-23T14:46+0300
запад
рф
москва
алексей лихачев
ес
росатом
БЕЛГРАД, 23 фев - ПРАЙМ. "Росатом" полностью готов к возможным санкциям со стороны Евросоюза и без зарубежных заказов не останется, заявил глава российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Готовы ли мы к этому (вероятным санкциям ЕС - ред.)? Конечно, да. Подчеркну, что мы полностью компетентны во всех сферах атомной энергетики. Мы точно не останемся без работы и внутри страны, и за рубежом. У нас в хорошем смысле слова стоит очередь из наших международных партнеров на реализацию проектов в атомной энергетике, и не только в атомной энергетике", - сказал Лихачев журналистам. В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
