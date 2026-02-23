Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Росатом" готов к возможным санкциям ЕС, заявил Лихачев - 23.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260223/likhachev-867742691.html
"Росатом" готов к возможным санкциям ЕС, заявил Лихачев
"Росатом" готов к возможным санкциям ЕС, заявил Лихачев - 23.02.2026, ПРАЙМ
"Росатом" готов к возможным санкциям ЕС, заявил Лихачев
"Росатом" полностью готов к возможным санкциям со стороны Евросоюза и без зарубежных заказов не останется, заявил глава российской атомной госкорпорации Алексей | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T14:46+0300
2026-02-23T14:46+0300
запад
рф
москва
алексей лихачев
ес
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864666828_0:21:2985:1700_1920x0_80_0_0_d01891ffde31d1367092b39db353c0b6.jpg
БЕЛГРАД, 23 фев - ПРАЙМ. "Росатом" полностью готов к возможным санкциям со стороны Евросоюза и без зарубежных заказов не останется, заявил глава российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев. "Готовы ли мы к этому (вероятным санкциям ЕС - ред.)? Конечно, да. Подчеркну, что мы полностью компетентны во всех сферах атомной энергетики. Мы точно не останемся без работы и внутри страны, и за рубежом. У нас в хорошем смысле слова стоит очередь из наших международных партнеров на реализацию проектов в атомной энергетике, и не только в атомной энергетике", - сказал Лихачев журналистам. В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20260223/rosatom-867740581.html
запад
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864666828_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_e57b323ccdf71ac5524b472f51e57e5a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запад, рф, москва, алексей лихачев, ес, росатом
ЗАПАД, РФ, МОСКВА, Алексей Лихачев, ЕС, Росатом
14:46 23.02.2026
 
"Росатом" готов к возможным санкциям ЕС, заявил Лихачев

Лихачев: "Росатом" готов к возможным санкциям ЕС и без зарубежных заказов не останется

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 23 фев - ПРАЙМ. "Росатом" полностью готов к возможным санкциям со стороны Евросоюза и без зарубежных заказов не останется, заявил глава российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
"Готовы ли мы к этому (вероятным санкциям ЕС - ред.)? Конечно, да. Подчеркну, что мы полностью компетентны во всех сферах атомной энергетики. Мы точно не останемся без работы и внутри страны, и за рубежом. У нас в хорошем смысле слова стоит очередь из наших международных партнеров на реализацию проектов в атомной энергетике, и не только в атомной энергетике", - сказал Лихачев журналистам.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
"Росатом" может стать партнером Сербии по развитию программы мирного атома
13:17
 
ЗАПАДРФМОСКВААлексей ЛихачевЕСРосатом
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала