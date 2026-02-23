https://1prime.ru/20260223/med-867738777.html
Медь дешевеет после роста на прошлой неделе
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в понедельник после роста в пятницу и по итогам всей прошедшей недели, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 11.06 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,22% относительно предыдущего закрытия, до 5,8285 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). В пятницу промышленный металл на этой бирже подорожал на 1,8%, по итогам всей недели - на 0,6%. На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,21% - до 12 964 долларов, алюминия - на 1,14%, до 3 102,5 доллара, цинка - на 1,29%, до 3 382,5 доллара. Мировые рынки продолжают оценивать новости, связанные с американской торговой политикой. В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого президент США Дональд Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Трамп назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.
