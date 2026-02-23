https://1prime.ru/20260223/meksika-867731463.html

В Мексике сообщили о масштабных беспорядках в ряде курортных городов

В Мексике сообщили о масштабных беспорядках в ряде курортных городов - 23.02.2026, ПРАЙМ

В Мексике сообщили о масштабных беспорядках в ряде курортных городов

Сообщения о поджогах транспорта и магазинов, блокаде дорог, перестрелках и панике в аэропортах поступают из ряда курортных городов Мексики после ликвидации... | 23.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-23T06:38+0300

2026-02-23T06:38+0300

2026-02-23T06:38+0300

бизнес

экономика

мировая экономика

мексика

клаудия шейнбаум

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867731463.jpg?1771817939

МЕХИКО, 23 фев - ПРАЙМ. Сообщения о поджогах транспорта и магазинов, блокаде дорог, перестрелках и панике в аэропортах поступают из ряда курортных городов Мексики после ликвидации лидера картеля "Новое поколение Халиско", в СМИ и социальных сетях говорится о масштабных инцидентах в штате Халиско и на Карибском побережье страны. "Режим красной тревоги сохраняется. Повторяем рекомендацию не покидать дома, столкновения происходят в ряде федеральных субъектов", - написал в своем блоге в соцсети Х губернатор штата Халиско Пабло Лемю Наварро. Среди курортов наиболее напряжённая ситуация, по данным местной прессы и очевидцев, складывается в тихоокеанском городе Пуэрто-Вальярта в Халиско - там зафиксированы множественные поджоги автобусов и автомобилей, перекрытия трасс горящим транспортом, усилено присутствие армии и национальной гвардии, остановил работу аэропорт. Международный аэропорт имени Лисенсиадо Густаво Диаса Ордаса в Пуэрто-Вальярте сообщил, что беспорядки не повлияли на его работу, поскольку он находится под охраной нацгвардии и министерства обороны, однако отменил на воскресенье все внутренние и часть международных рейсов. Одновременно сообщения о блокаде дорог и поджогах поступают из карибского штата Кинтана-Роо. В Канкуне зафиксированы перекрытия трасс, в том числе на направлении Леона-Викарио - Канкун. Аэропорт города работает, однако пассажирам рекомендуют заранее проверять статус рейсов из-за возможных задержек. В Плайя-дель-Кармен, Тулуме и на острове Косумель, по данным местных источников и публикаций в соцсетях, также отмечены поджоги транспортных средств и коммерческих объектов, ограничения движения и усиленные меры безопасности. Официальной информации о прямых атаках на гостиницы, пляжи или археологические зоны не приводится, однако некоторым туристам, как сообщается, было рекомендовано оставаться в отелях и ограничить передвижение. Министерство обороны Мексики сообщило в воскресенье о проведении армейской операции по захвату лидера крупнейшего картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо, который скончался от ранений в процессе его транспортировки в Мехико. После этого в десятках городов и муниципалитетов по меньшей мере восьми штатов начались поджоги автомобилей, блокировки дорог и нападения на силовиков. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум призвала граждан сохранять спокойствие и следить за информацией, выразив признательность армии и силовым структурам за их работу.

мексика

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, мексика, клаудия шейнбаум