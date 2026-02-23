До пяти тысяч россиян могут находиться в Мексике, рассказали в РСТ

https://1prime.ru/20260223/meksika-867736791.html

МОСКВА, 23 фев – ПРАЙМ. Порядка 3,5-5 тысяч российских туристов в настоящее время могут находиться в Мексике, где проходят беспорядки, большинство - это самостоятельные туристы, рассказали РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Министерство обороны Мексики сообщило в воскресенье о проведении армейской операции по захвату лидера крупнейшего картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо, который скончался от ранений в процессе его транспортировки в Мехико. После этого в десятках городов и муниципалитетов по меньшей мере восьми штатов начались поджоги автомобилей, блокировки дорог и нападения на силовиков. "По оценке РСТ на 22 февраля 2026 года, в Мексике находятся порядка 3,5–5 тысячи российских граждан. Примерно 65–75% — это самостоятельные путешественники и релоканты, остальные — клиенты организованных туров, деловые путешественники", - сказал руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов.По его словам, небольшой поток связан с высокой стоимостью перелетов, отсутствием прямого авиасообщения и конкуренцией со стороны других популярных направлений.Он также отметил, что в Мексике проживает значительное число граждан РФ.В Российском союзе туриндустрии рекомендуют туристам сохранять бдительность и следить за официальными сообщениями туроператоров, гидов, авиакомпаний, а также за уведомлениями местных властей.Посольство России в Мексике ранее в понедельник призвало российских граждан отложить поездки в регион на фоне беспорядков в стране.

