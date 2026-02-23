Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Резкие слова Мерца о Путине вызвали возмущение на Западе

Немецкий политик Фридрих Мерц
Немецкий политик Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц должен восстановить прямые контакты с Россией ради урегулирования конфликта на Украине, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Глена Дизена.
"Если Мерц, вступая в должность канцлера, сразу заявляет, что Путину нельзя доверять, это свидетельствует либо о базовом незнании ключевых событий последних 25 лет, либо о сознательном игнорировании этих фактов. Хочется надеяться, что речь идет о втором", — заявил Сакс.
По его мнению, после вступления в должность Мерц должен был оперативно инициировать диалог с Москвой. Однако, как отметил профессор Дизен, Берлин фактически занял противоположную позицию.
"Сегодня именно из Германии звучит одна из самых опасных риторик. Более того Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности фактически осудил попытки Орбана вести переговоры и с Зеленским, и с Путиным", — заключил он.
19 февраля Мерц в интервью изданию Rheinpfalz исключил возможность восстановления диалога с президентом России Владимиром Путиным и отверг вариант возобновления поставок российского газа на фоне конфликта на Украине. При этом в январе он допускал восстановление отношений с Россией и называл ее европейской страной.
Президент Франции Эммануэль Макрон в декабре 2025 года заявлял о целесообразности возобновления диалога с Владимиром Путиным. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в январе призывала Европу начать переговоры с Москвой по украинскому вопросу и поддержала идею назначения спецпосланника ЕС. Президент Финляндии Александр Стубб также говорил о необходимости диалога с Россией на высшем уровне.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее в интервью телеканалу "Аль-Арабия" отмечал, что Москва будет говорить с Европой, когда европейские политики одумаются.
Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, Владимир Путин открыт к восстановлению контактов, однако возможная встреча на высшем уровне должна быть направлена на понимание позиций сторон, а не на взаимные нотации.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
