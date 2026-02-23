https://1prime.ru/20260223/merts-867754147.html
Резкие слова Мерца о Путине вызвали возмущение на Западе
Резкие слова Мерца о Путине вызвали возмущение на Западе - 23.02.2026, ПРАЙМ
Резкие слова Мерца о Путине вызвали возмущение на Западе
Канцлер Германии Фридрих Мерц должен восстановить прямые контакты с Россией ради урегулирования конфликта на Украине, заявил профессор Колумбийского... | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T23:49+0300
2026-02-23T23:49+0300
2026-02-23T23:49+0300
в мире
москва
германия
украина
фридрих мерц
владимир путин
мид рф
ес
джеффри сакс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207235_936:157:3072:1359_1920x0_80_0_0_882b60659587cff38f87e65b3f377a44.jpg
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц должен восстановить прямые контакты с Россией ради урегулирования конфликта на Украине, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Глена Дизена."Если Мерц, вступая в должность канцлера, сразу заявляет, что Путину нельзя доверять, это свидетельствует либо о базовом незнании ключевых событий последних 25 лет, либо о сознательном игнорировании этих фактов. Хочется надеяться, что речь идет о втором", — заявил Сакс.По его мнению, после вступления в должность Мерц должен был оперативно инициировать диалог с Москвой. Однако, как отметил профессор Дизен, Берлин фактически занял противоположную позицию."Сегодня именно из Германии звучит одна из самых опасных риторик. Более того Мерц на Мюнхенской конференции по безопасности фактически осудил попытки Орбана вести переговоры и с Зеленским, и с Путиным", — заключил он.19 февраля Мерц в интервью изданию Rheinpfalz исключил возможность восстановления диалога с президентом России Владимиром Путиным и отверг вариант возобновления поставок российского газа на фоне конфликта на Украине. При этом в январе он допускал восстановление отношений с Россией и называл ее европейской страной.Президент Франции Эммануэль Макрон в декабре 2025 года заявлял о целесообразности возобновления диалога с Владимиром Путиным. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в январе призывала Европу начать переговоры с Москвой по украинскому вопросу и поддержала идею назначения спецпосланника ЕС. Президент Финляндии Александр Стубб также говорил о необходимости диалога с Россией на высшем уровне.Глава МИД России Сергей Лавров ранее в интервью телеканалу "Аль-Арабия" отмечал, что Москва будет говорить с Европой, когда европейские политики одумаются.Как подчеркивал представитель Кремля Дмитрий Песков, Владимир Путин открыт к восстановлению контактов, однако возможная встреча на высшем уровне должна быть направлена на понимание позиций сторон, а не на взаимные нотации.
https://1prime.ru/20260223/fedorov-867753738.html
https://1prime.ru/20260223/zelenskiy-867753410.html
москва
германия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207235_1152:8:3004:1397_1920x0_80_0_0_87b36d6b15fd6f87515fc2edecce0d98.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, германия, украина, фридрих мерц, владимир путин, мид рф, ес, джеффри сакс
В мире, МОСКВА, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Фридрих Мерц, Владимир Путин, МИД РФ, ЕС, Джеффри Сакс
Резкие слова Мерца о Путине вызвали возмущение на Западе
Сакс: Мерцу следует наладить прямой диалог с Россией по Украине