https://1prime.ru/20260223/moshenniki-867729348.html
Мошенники стали рассылать россиянам письма со скрытыми подписками
Мошенники стали рассылать россиянам письма со скрытыми подписками - 23.02.2026, ПРАЙМ
Мошенники стали рассылать россиянам письма со скрытыми подписками
Мошенники стали рассылать россиянам фишинговые письма якобы с обнаруженными скрытыми подписками и предложением их отменить, рассказали РИА Новости в... | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T03:56+0300
2026-02-23T03:56+0300
2026-02-23T04:15+0300
общество
технологии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867729348.jpg?1771809313
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Мошенники стали рассылать россиянам фишинговые письма якобы с обнаруженными скрытыми подписками и предложением их отменить, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Описание схемы: на электронную почту или в смс приходит сообщение. Например: "Обнаружено семь скрытых подписок. Отмените их здесь (приводится ссылка), чтобы не списывали деньги". Ссылка ведет на фишинговый сайт, идеально имитирующий интерфейс банка или платежной системы, где пользователя просят "войти в аккаунт" или "подтвердить карту", - рассказали там. Целевой группой таких схем являются активные онлайн-покупатели. Сейчас схема особо актуальна, поскольку после январского анализа трат многие действительно проверяют и отменяют ненужные подписки, указывают эксперты. "Мошенники используют этот тренд и страх перед неконтролируемыми списаниями", - предупреждают они. Там напомнили, что все подписки управляются в личных кабинетах самих сервисов или в настройках магазина приложений. "Не переходите по ссылкам в таких сообщениях. Если сомневаетесь, зайдите в приложение банка или сервиса напрямую, а не через присланную ссылку. Внимательно проверяйте адрес отправителя смс и электронного письма. Часто они содержат опечатки", - добавили в "Мошеловке".
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , технологии
Мошенники стали рассылать россиянам письма со скрытыми подписками
РИА Новости: мошенники стали рассылать россиянам фишинговые письма с подписками
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Мошенники стали рассылать россиянам фишинговые письма якобы с обнаруженными скрытыми подписками и предложением их отменить, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Описание схемы: на электронную почту или в смс приходит сообщение. Например: "Обнаружено семь скрытых подписок. Отмените их здесь (приводится ссылка), чтобы не списывали деньги". Ссылка ведет на фишинговый сайт, идеально имитирующий интерфейс банка или платежной системы, где пользователя просят "войти в аккаунт" или "подтвердить карту", - рассказали там.
Целевой группой таких схем являются активные онлайн-покупатели. Сейчас схема особо актуальна, поскольку после январского анализа трат многие действительно проверяют и отменяют ненужные подписки, указывают эксперты. "Мошенники используют этот тренд и страх перед неконтролируемыми списаниями", - предупреждают они.
Там напомнили, что все подписки управляются в личных кабинетах самих сервисов или в настройках магазина приложений.
"Не переходите по ссылкам в таких сообщениях. Если сомневаетесь, зайдите в приложение банка или сервиса напрямую, а не через присланную ссылку. Внимательно проверяйте адрес отправителя смс и электронного письма. Часто они содержат опечатки", - добавили в "Мошеловке".