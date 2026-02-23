Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мошенники стали рассылать россиянам письма со скрытыми подписками - 23.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260223/moshenniki-867729348.html
Мошенники стали рассылать россиянам письма со скрытыми подписками
Мошенники стали рассылать россиянам письма со скрытыми подписками - 23.02.2026, ПРАЙМ
Мошенники стали рассылать россиянам письма со скрытыми подписками
Мошенники стали рассылать россиянам фишинговые письма якобы с обнаруженными скрытыми подписками и предложением их отменить, рассказали РИА Новости в... | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T03:56+0300
2026-02-23T04:15+0300
общество
технологии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867729348.jpg?1771809313
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Мошенники стали рассылать россиянам фишинговые письма якобы с обнаруженными скрытыми подписками и предложением их отменить, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта. "Описание схемы: на электронную почту или в смс приходит сообщение. Например: "Обнаружено семь скрытых подписок. Отмените их здесь (приводится ссылка), чтобы не списывали деньги". Ссылка ведет на фишинговый сайт, идеально имитирующий интерфейс банка или платежной системы, где пользователя просят "войти в аккаунт" или "подтвердить карту", - рассказали там. Целевой группой таких схем являются активные онлайн-покупатели. Сейчас схема особо актуальна, поскольку после январского анализа трат многие действительно проверяют и отменяют ненужные подписки, указывают эксперты. "Мошенники используют этот тренд и страх перед неконтролируемыми списаниями", - предупреждают они. Там напомнили, что все подписки управляются в личных кабинетах самих сервисов или в настройках магазина приложений. "Не переходите по ссылкам в таких сообщениях. Если сомневаетесь, зайдите в приложение банка или сервиса напрямую, а не через присланную ссылку. Внимательно проверяйте адрес отправителя смс и электронного письма. Часто они содержат опечатки", - добавили в "Мошеловке".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , технологии
Общество , Технологии
03:56 23.02.2026 (обновлено: 04:15 23.02.2026)
 
Мошенники стали рассылать россиянам письма со скрытыми подписками

РИА Новости: мошенники стали рассылать россиянам фишинговые письма с подписками

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Мошенники стали рассылать россиянам фишинговые письма якобы с обнаруженными скрытыми подписками и предложением их отменить, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Описание схемы: на электронную почту или в смс приходит сообщение. Например: "Обнаружено семь скрытых подписок. Отмените их здесь (приводится ссылка), чтобы не списывали деньги". Ссылка ведет на фишинговый сайт, идеально имитирующий интерфейс банка или платежной системы, где пользователя просят "войти в аккаунт" или "подтвердить карту", - рассказали там.
Целевой группой таких схем являются активные онлайн-покупатели. Сейчас схема особо актуальна, поскольку после январского анализа трат многие действительно проверяют и отменяют ненужные подписки, указывают эксперты. "Мошенники используют этот тренд и страх перед неконтролируемыми списаниями", - предупреждают они.
Там напомнили, что все подписки управляются в личных кабинетах самих сервисов или в настройках магазина приложений.
"Не переходите по ссылкам в таких сообщениях. Если сомневаетесь, зайдите в приложение банка или сервиса напрямую, а не через присланную ссылку. Внимательно проверяйте адрес отправителя смс и электронного письма. Часто они содержат опечатки", - добавили в "Мошеловке".
 
ОбществоТехнологии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала