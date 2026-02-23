https://1prime.ru/20260223/moshenniki-867742404.html
Мошенники предлагают россиянам фейковую регистрацию на Масленицу
Мошенники предлагают россиянам фейковую регистрацию на Масленицу
2026-02-23T14:26+0300
мошенничество
общество
бизнес
мтс
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Злоумышленники предлагают россиянам фейковую регистрацию на празднование Масленицы от лица городских служб, в итоге они получают личные данные граждан, рассказали РИА Новости в сервисе "МТС Защитник". "Злоумышленники под видом городских служб присылают россиянам фишинговые ссылки якобы для регистрации на праздничные гуляния, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации. Новая схема связана с празднованием Масленицы", - сообщили в компании. Так, сначала мошенники звонят абонентам и под видом организаторов предлагают им "предварительно зарегистрироваться" на праздничные мероприятия, на которых ожидаются интересные выступления артистов, угощения и конкурсы. Затем мошенники в мессенджере или по СМС присылают ссылку на сайт, якобы посвященный Масленице. На нем пользователю предлагается ввести личные данные для предварительной регистрации, после чего мошенники автоматически получают к ним доступ. В компании напомнили, что настоящие городские службы никогда не совершают обзвоны жителей для предварительной регистрации на какие-либо мероприятия и не присылают ссылки для ввода личных данных. "Афиша любых городских событий всегда публикуется на официальных порталах, куда пользователи могут зайти самостоятельно", - прокомментировали там.
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Злоумышленники предлагают россиянам фейковую регистрацию на празднование Масленицы от лица городских служб, в итоге они получают личные данные граждан, рассказали РИА Новости в сервисе "МТС Защитник".
"Злоумышленники под видом городских служб присылают россиянам фишинговые ссылки якобы для регистрации на праздничные гуляния, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации. Новая схема связана с празднованием Масленицы", - сообщили в компании.
Так, сначала мошенники звонят абонентам и под видом организаторов предлагают им "предварительно зарегистрироваться" на праздничные мероприятия, на которых ожидаются интересные выступления артистов, угощения и конкурсы.
Затем мошенники в мессенджере или по СМС присылают ссылку на сайт, якобы посвященный Масленице. На нем пользователю предлагается ввести личные данные для предварительной регистрации, после чего мошенники автоматически получают к ним доступ.
В компании напомнили, что настоящие городские службы никогда не совершают обзвоны жителей для предварительной регистрации на какие-либо мероприятия и не присылают ссылки для ввода личных данных. "Афиша любых городских событий всегда публикуется на официальных порталах, куда пользователи могут зайти самостоятельно", - прокомментировали там.
