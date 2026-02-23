https://1prime.ru/20260223/moshenniki-867742404.html

Мошенники предлагают россиянам фейковую регистрацию на Масленицу

Мошенники предлагают россиянам фейковую регистрацию на Масленицу - 23.02.2026, ПРАЙМ

Мошенники предлагают россиянам фейковую регистрацию на Масленицу

Злоумышленники предлагают россиянам фейковую регистрацию на празднование Масленицы от лица городских служб, в итоге они получают личные данные граждан,... | 23.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-23T14:26+0300

2026-02-23T14:26+0300

2026-02-23T14:26+0300

мошенничество

общество

бизнес

мтс

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/01/867094545_0:379:2957:2042_1920x0_80_0_0_e4977c657e835ea150b5f86e3fc05bf9.jpg

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Злоумышленники предлагают россиянам фейковую регистрацию на празднование Масленицы от лица городских служб, в итоге они получают личные данные граждан, рассказали РИА Новости в сервисе "МТС Защитник". "Злоумышленники под видом городских служб присылают россиянам фишинговые ссылки якобы для регистрации на праздничные гуляния, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации. Новая схема связана с празднованием Масленицы", - сообщили в компании. Так, сначала мошенники звонят абонентам и под видом организаторов предлагают им "предварительно зарегистрироваться" на праздничные мероприятия, на которых ожидаются интересные выступления артистов, угощения и конкурсы. Затем мошенники в мессенджере или по СМС присылают ссылку на сайт, якобы посвященный Масленице. На нем пользователю предлагается ввести личные данные для предварительной регистрации, после чего мошенники автоматически получают к ним доступ. В компании напомнили, что настоящие городские службы никогда не совершают обзвоны жителей для предварительной регистрации на какие-либо мероприятия и не присылают ссылки для ввода личных данных. "Афиша любых городских событий всегда публикуется на официальных порталах, куда пользователи могут зайти самостоятельно", - прокомментировали там.

https://1prime.ru/20260223/bali-867737944.html

https://1prime.ru/20260222/moshenniki-867712895.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бизнес, мтс