Мошенничество
2026-02-23T14:26+0300
2026-02-23T14:26+0300
мошенничество
общество
бизнес
мтс
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Злоумышленники предлагают россиянам фейковую регистрацию на празднование Масленицы от лица городских служб, в итоге они получают личные данные граждан, рассказали РИА Новости в сервисе "МТС Защитник". "Злоумышленники под видом городских служб присылают россиянам фишинговые ссылки якобы для регистрации на праздничные гуляния, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации. Новая схема связана с празднованием Масленицы", - сообщили в компании. Так, сначала мошенники звонят абонентам и под видом организаторов предлагают им "предварительно зарегистрироваться" на праздничные мероприятия, на которых ожидаются интересные выступления артистов, угощения и конкурсы. Затем мошенники в мессенджере или по СМС присылают ссылку на сайт, якобы посвященный Масленице. На нем пользователю предлагается ввести личные данные для предварительной регистрации, после чего мошенники автоматически получают к ним доступ. В компании напомнили, что настоящие городские службы никогда не совершают обзвоны жителей для предварительной регистрации на какие-либо мероприятия и не присылают ссылки для ввода личных данных. "Афиша любых городских событий всегда публикуется на официальных порталах, куда пользователи могут зайти самостоятельно", - прокомментировали там.
общество , бизнес, мтс
Мошенничество, Общество , Бизнес, МТС
14:26 23.02.2026
 
Мошенники предлагают россиянам фейковую регистрацию на Масленицу

"МТС Защитник": аферисты предлагают россиянам фейковую регистрацию на Масленицу

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкМасленичные гуляния в Москве и Московской области
Масленичные гуляния в Москве и Московской области
Масленичные гуляния в Москве и Московской области. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Злоумышленники предлагают россиянам фейковую регистрацию на празднование Масленицы от лица городских служб, в итоге они получают личные данные граждан, рассказали РИА Новости в сервисе "МТС Защитник".
"Злоумышленники под видом городских служб присылают россиянам фишинговые ссылки якобы для регистрации на праздничные гуляния, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации. Новая схема связана с празднованием Масленицы", - сообщили в компании.
Так, сначала мошенники звонят абонентам и под видом организаторов предлагают им "предварительно зарегистрироваться" на праздничные мероприятия, на которых ожидаются интересные выступления артистов, угощения и конкурсы.
Затем мошенники в мессенджере или по СМС присылают ссылку на сайт, якобы посвященный Масленице. На нем пользователю предлагается ввести личные данные для предварительной регистрации, после чего мошенники автоматически получают к ним доступ.
В компании напомнили, что настоящие городские службы никогда не совершают обзвоны жителей для предварительной регистрации на какие-либо мероприятия и не присылают ссылки для ввода личных данных. "Афиша любых городских событий всегда публикуется на официальных порталах, куда пользователи могут зайти самостоятельно", - прокомментировали там.
