Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Движение по Крымскому мосту возобновили - 23.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260223/most-867739137.html
Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение по Крымскому мосту возобновили - 23.02.2026, ПРАЙМ
Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение по Крымскому мосту возобновлено спустя более 4 часа после приостановки, сообщил оперативный канал о ситуации на мосту. | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T12:13+0300
2026-02-23T12:13+0300
бизнес
россия
крым
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866548674_0:89:3153:1863_1920x0_80_0_0_7d45bc0388efeb38f90b2f64c907cb85.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - ПРАЙМ. Движение по Крымскому мосту возобновлено спустя более 4 часа после приостановки, сообщил оперативный канал о ситуации на мосту. Информация о перекрытии Крымского моста поступило в понедельник в 6.47. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении. Ранее компания перевозчик "ГрандСервисЭкспресс" сообщила, что из-за приостановки движения поезда в направлении Крыма и со стороны полуострова задерживаются.
https://1prime.ru/20260223/poezd-867736607.html
крым
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866548674_275:0:2878:1952_1920x0_80_0_0_64dc07175eeccdcfbc9f2c38f2e17a4c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, крым
Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ
12:13 23.02.2026
 
Движение по Крымскому мосту возобновили

Движение по Крымскому мосту возобновили спустя более 4 часов

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Крымский мост. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - ПРАЙМ. Движение по Крымскому мосту возобновлено спустя более 4 часа после приостановки, сообщил оперативный канал о ситуации на мосту.
Информация о перекрытии Крымского моста поступило в понедельник в 6.47.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
Ранее компания перевозчик "ГрандСервисЭкспресс" сообщила, что из-за приостановки движения поезда в направлении Крыма и со стороны полуострова задерживаются.
Встречающие на перроне вокзала в Симферополе, куда прибыл фирменный двухэтажный поезд Таврия (№27), проследовавший по маршруту Москва - Симферополь - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Девять поездов задерживаются из-за перекрытия Крымского моста
10:24
 
БизнесРОССИЯКРЫМ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала