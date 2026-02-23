Движение по Крымскому мосту возобновили

https://1prime.ru/20260223/most-867739137.html
2026-02-23T12:13+0300
бизнес
россия
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - ПРАЙМ. Движение по Крымскому мосту возобновлено спустя более 4 часа после приостановки, сообщил оперативный канал о ситуации на мосту. Информация о перекрытии Крымского моста поступило в понедельник в 6.47. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении. Ранее компания перевозчик "ГрандСервисЭкспресс" сообщила, что из-за приостановки движения поезда в направлении Крыма и со стороны полуострова задерживаются.
крым
бизнес, россия, крым
