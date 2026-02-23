https://1prime.ru/20260223/most-867742997.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - ПРАЙМ. Движение по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщил оперативный информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту. Движение по Крымскому мосту временно перекрывали в ночь с 22 февраля на понедельник. Информация о новом перекрытии моста поступила в понедельник в 14.30 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто" , - говорится в сообщении в Telegram-канале инфоцентра.
