Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
бизнес
россия
крымский мост
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - ПРАЙМ. Движение по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщил оперативный информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту. Движение по Крымскому мосту временно перекрывали в ночь с 22 февраля на понедельник. Информация о новом перекрытии моста поступила в понедельник в 14.30 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто" , - говорится в сообщении в Telegram-канале инфоцентра.
2026
крымский мост
Крымский мост
14:59 23.02.2026
 
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение по Крымскому мосту вновь временно перекрыли

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - ПРАЙМ. Движение по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщил оперативный информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение по Крымскому мосту временно перекрывали в ночь с 22 февраля на понедельник. Информация о новом перекрытии моста поступила в понедельник в 14.30 мск.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто" , - говорится в сообщении в Telegram-канале инфоцентра.
Заголовок открываемого материала