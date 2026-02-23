https://1prime.ru/20260223/most-867742997.html

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли - 23.02.2026, ПРАЙМ

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщил оперативный информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту. | 23.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-23T14:59+0300

2026-02-23T14:59+0300

2026-02-23T14:59+0300

бизнес

россия

крымский мост

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1c/861406008_0:169:3043:1880_1920x0_80_0_0_6bec0545638d9e6428e2e8ce78afd74c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - ПРАЙМ. Движение по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщил оперативный информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту. Движение по Крымскому мосту временно перекрывали в ночь с 22 февраля на понедельник. Информация о новом перекрытии моста поступила в понедельник в 14.30 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто" , - говорится в сообщении в Telegram-канале инфоцентра.

https://1prime.ru/20260223/samolet-867738255.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, крымский мост