https://1prime.ru/20260223/most-867743717.html
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили - 23.02.2026, ПРАЙМ
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение по Крымскому мосту возобновлено, сообщил оперативный канал о ситуации на мосту. | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T15:30+0300
2026-02-23T15:30+0300
2026-02-23T15:30+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860833892_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c950d6aed6c564ca8e0969c3fbcce40e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - ПРАЙМ. Движение по Крымскому мосту возобновлено, сообщил оперативный канал о ситуации на мосту. Информация о перекрытии Крымского моста поступило в понедельник в 14.30 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260223/samolet-867741377.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/12/860833892_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_997bd00ae981825b5a60cc917ad26f47.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено