"Нафтогаз" впервые импортирует сжиженный газ через терминал в Германии - 23.02.2026
"Нафтогаз" впервые импортирует сжиженный газ через терминал в Германии
2026-02-23T19:35+0300
2026-02-23T19:35+0300
19:35 23.02.2026
 
"Нафтогаз" впервые импортирует сжиженный газ через терминал в Германии

"Нафтогаз" впервые импортирует сжиженный американский газ через СПГ-терминал в Германии

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Украинская компания "Нафтогаз" впервые импортирует американский сжиженный газ на Украину через СПГ-терминал (терминал по приему сжиженного природного газа) в Германии, сообщил глава правления компании Сергей Корецкий.
"Впервые "Нафтогаз" импортирует сжиженный раз через СПГ-терминал в Германии ... После регазификации в Германии "Нафтогаз" доставит газ через Польшу на Украину", - написал Корецкий на своей странице в социальной сети Facebook*.
Глава правления также добавил, что ресурс будет доступен в украинской газовой системе уже в феврале.
Компания "Нафтогаз Украины" 4 февраля сообщала, что на Украину поступила первая в этом году партия американского газа объемом почти 100 миллионов кубометров, следующие ожидаются в феврале-марте.
Первый заместитель министра энергетики страны Артем Некрасов 5 октября 2025 года заявил, что власти Украины планируют увеличить импорт газа из-за потери части собственной добычи в результате повреждений.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
