"Нафтогаз" впервые импортирует сжиженный газ через терминал в Германии
"Нафтогаз" впервые импортирует сжиженный газ через терминал в Германии - 23.02.2026, ПРАЙМ
"Нафтогаз" впервые импортирует сжиженный газ через терминал в Германии
Украинская компания "Нафтогаз" впервые импортирует американский сжиженный газ на Украину через СПГ-терминал (терминал по приему сжиженного природного газа) в... | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T19:35+0300
2026-02-23T19:35+0300
2026-02-23T19:35+0300
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Украинская компания "Нафтогаз" впервые импортирует американский сжиженный газ на Украину через СПГ-терминал (терминал по приему сжиженного природного газа) в Германии, сообщил глава правления компании Сергей Корецкий. "Впервые "Нафтогаз" импортирует сжиженный раз через СПГ-терминал в Германии ... После регазификации в Германии "Нафтогаз" доставит газ через Польшу на Украину", - написал Корецкий на своей странице в социальной сети Facebook*. Глава правления также добавил, что ресурс будет доступен в украинской газовой системе уже в феврале. Компания "Нафтогаз Украины" 4 февраля сообщала, что на Украину поступила первая в этом году партия американского газа объемом почти 100 миллионов кубометров, следующие ожидаются в феврале-марте. Первый заместитель министра энергетики страны Артем Некрасов 5 октября 2025 года заявил, что власти Украины планируют увеличить импорт газа из-за потери части собственной добычи в результате повреждений.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
