Нефть слабо дорожает в ожидании нового раунда переговоров США и Ирана

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть слабо растут в понедельник днем, рынки находятся в ожидании нового раунда переговоров между США и Ираном на этой неделе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.24 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,17% относительно предыдущего закрытия, до 71,42 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,15%, до 66,58 доллара. В начале новой недели инвесторы продолжают оценивать геополитические новости. В воскресенье министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что переговоры между США и Ираном пройдут в Женеве в четверг, 26 февраля. Переговоры Тегерана и Вашингтона по иранскому ядерному досье прошли 17 февраля в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Аракчи назвал переговоры конструктивными и серьезными. По его словам, сторонам удалось выработать ключевые принципы, на основе которых они будут работать над сделкой.
