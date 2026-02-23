Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть слабо дорожает в ожидании нового раунда переговоров США и Ирана - 23.02.2026
https://1prime.ru/20260223/neft-867744329.html
Нефть слабо дорожает в ожидании нового раунда переговоров США и Ирана
Нефть слабо дорожает в ожидании нового раунда переговоров США и Ирана - 23.02.2026, ПРАЙМ
Нефть слабо дорожает в ожидании нового раунда переговоров США и Ирана
Мировые цены на нефть слабо растут в понедельник днем, рынки находятся в ожидании нового раунда переговоров между США и Ираном на этой неделе, свидетельствуют... | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T15:57+0300
2026-02-23T15:57+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть слабо растут в понедельник днем, рынки находятся в ожидании нового раунда переговоров между США и Ираном на этой неделе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.24 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,17% относительно предыдущего закрытия, до 71,42 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,15%, до 66,58 доллара. В начале новой недели инвесторы продолжают оценивать геополитические новости. В воскресенье министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что переговоры между США и Ираном пройдут в Женеве в четверг, 26 февраля. Переговоры Тегерана и Вашингтона по иранскому ядерному досье прошли 17 февраля в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Аракчи назвал переговоры конструктивными и серьезными. По его словам, сторонам удалось выработать ключевые принципы, на основе которых они будут работать над сделкой.
15:57 23.02.2026
 
Нефть слабо дорожает в ожидании нового раунда переговоров США и Ирана

Цены на нефть слабо растут в ожидании нового раунда переговоров между США и Ираном

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть слабо растут в понедельник днем, рынки находятся в ожидании нового раунда переговоров между США и Ираном на этой неделе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.24 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,17% относительно предыдущего закрытия, до 71,42 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,15%, до 66,58 доллара.
Добыча нефти
Необходимая Словакии нефть поступит в ближайшее время, сообщил вице-премьер
Вчера, 20:57
В начале новой недели инвесторы продолжают оценивать геополитические новости. В воскресенье министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что переговоры между США и Ираном пройдут в Женеве в четверг, 26 февраля.
Переговоры Тегерана и Вашингтона по иранскому ядерному досье прошли 17 февраля в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Аракчи назвал переговоры конструктивными и серьезными. По его словам, сторонам удалось выработать ключевые принципы, на основе которых они будут работать над сделкой.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
Киев выпрашивает у ЕК помощь с логистикой поставок нефти, пишут СМИ
Вчера, 20:16
 
