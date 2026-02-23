https://1prime.ru/20260223/neft-867744329.html

Нефть слабо дорожает в ожидании нового раунда переговоров США и Ирана

Нефть слабо дорожает в ожидании нового раунда переговоров США и Ирана - 23.02.2026, ПРАЙМ

Нефть слабо дорожает в ожидании нового раунда переговоров США и Ирана

Мировые цены на нефть слабо растут в понедельник днем, рынки находятся в ожидании нового раунда переговоров между США и Ираном на этой неделе, свидетельствуют... | 23.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-23T15:57+0300

2026-02-23T15:57+0300

2026-02-23T15:57+0300

энергетика

рынок

торги

сша

иран

оман

аббас аракчи

стив уиткофф

https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть слабо растут в понедельник днем, рынки находятся в ожидании нового раунда переговоров между США и Ираном на этой неделе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.24 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,17% относительно предыдущего закрытия, до 71,42 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,15%, до 66,58 доллара. В начале новой недели инвесторы продолжают оценивать геополитические новости. В воскресенье министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что переговоры между США и Ираном пройдут в Женеве в четверг, 26 февраля. Переговоры Тегерана и Вашингтона по иранскому ядерному досье прошли 17 февраля в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Аракчи назвал переговоры конструктивными и серьезными. По его словам, сторонам удалось выработать ключевые принципы, на основе которых они будут работать над сделкой.

https://1prime.ru/20260222/neft-867723569.html

https://1prime.ru/20260222/kiev-867723116.html

сша

иран

оман

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, иран, оман, аббас аракчи, стив уиткофф