Мировые цены на нефть ускорили рост
Мировые цены на нефть ускорили рост - 23.02.2026, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть ускорили рост
23.02.2026
2026-02-23T19:20+0300
2026-02-23T19:20+0300
2026-02-23T19:20+0300
экономика
morgan stanley
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили темпы роста до 1% в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.42 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 0,91% относительно предыдущего закрытия, до 71,94 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 0,96%, до 67,12 доллара. В понедельник днем нефть марки Brent и WTI слабо дорожала - на 0,17% и 0,15% соответственно. Аналитики ожидают дальнейших переговоров между США и Ираном. В воскресенье министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что переговоры между США и Ираном пройдут в Женеве в четверг, 26 февраля. "Нефть дорожает из-за рисков, а не из-за дефицита на рынке", - цитирует агентство Блумберг аналитиков Morgan Stanley Мартина Ратса и Шарлотту Фиркинс (Martijn Rats и Charlotte Firkins). Переговоры Тегерана и Вашингтона по иранскому ядерному досье прошли 17 февраля в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Аракчи назвал переговоры конструктивными и серьезными. По его словам, сторонам удалось выработать ключевые принципы, на основе которых они будут работать над сделкой.
