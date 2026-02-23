Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Норвегия в 2025 году впервые за несколько лет нарастила импорт из России - 23.02.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260223/norvegiya-867749563.html
Норвегия в 2025 году впервые за несколько лет нарастила импорт из России
Норвегия в 2025 году впервые за несколько лет нарастила импорт из России - 23.02.2026, ПРАЙМ
Норвегия в 2025 году впервые за несколько лет нарастила импорт из России
Норвегия в 2025 году впервые за несколько лет нарастила импорт из России, его объем составил почти 300 миллионов долларов, следует из данных центрального... | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T20:21+0300
2026-02-23T20:21+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/76404/80/764048089_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_932df2f24a8effbb2058a7a3e6935b5b.jpg
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Норвегия в 2025 году впервые за несколько лет нарастила импорт из России, его объем составил почти 300 миллионов долларов, следует из данных центрального статистического управления королевства. По данным ведомства, объем норвежского импорта из РФ достиг высшей точки в 2021 году, составив 2,2 миллиарда долларов, после чего в 2022 году этот показатель снизился до 1,8 миллиарда долларов, а в 2023 году резко упал до 335 миллионов долларов. Согласно инфографике статистического управления, в 2024 году объем импорта из России продолжил снижение, составив 251 миллион долларов, однако в 2025 году он вырос до 293 миллионов долларов. Ведомство отметило, что основной статьей импорта стала рыба: ее доля в совокупном объеме норвежского импорта из РФ составила почти 40%. Вместе с тем, по сведениям статистического управления, объем экспорта из Норвегии в РФ с 2021 по 2025 годы стабильно падал: в прошлом году его показатель равнялся 52 миллионам долларов.
20:21 23.02.2026
 
Норвегия в 2025 году впервые за несколько лет нарастила импорт из России

Норвегия в 2025 году впервые за несколько лет нарастила импорт из России до $300 миллионов

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Норвегия в 2025 году впервые за несколько лет нарастила импорт из России, его объем составил почти 300 миллионов долларов, следует из данных центрального статистического управления королевства.
По данным ведомства, объем норвежского импорта из РФ достиг высшей точки в 2021 году, составив 2,2 миллиарда долларов, после чего в 2022 году этот показатель снизился до 1,8 миллиарда долларов, а в 2023 году резко упал до 335 миллионов долларов.
Согласно инфографике статистического управления, в 2024 году объем импорта из России продолжил снижение, составив 251 миллион долларов, однако в 2025 году он вырос до 293 миллионов долларов. Ведомство отметило, что основной статьей импорта стала рыба: ее доля в совокупном объеме норвежского импорта из РФ составила почти 40%.
Вместе с тем, по сведениям статистического управления, объем экспорта из Норвегии в РФ с 2021 по 2025 годы стабильно падал: в прошлом году его показатель равнялся 52 миллионам долларов.
Россия оставалась лидером по импорту телевизоров из Узбекистана в 2025 году
16:56
 
