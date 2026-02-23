https://1prime.ru/20260223/opros-867730002.html

Опрос показал, как молодежь воспринимает 23 Февраля

23.02.2026

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Молодежь в России все чаще воспринимает 23 февраля как день всех мужчин, а не только военных или ветеранов, при этом для старшего поколения он по-прежнему сохраняет традиционное военное значение, говорится в исследовании Агентства маркетинговых исследований ORO (есть в распоряжении РИА Новости). "Опрос показал, что восприятие праздника меняется: молодежь все чаще считает его днем всех мужчин, а не только военных и ветеранов. Однако для старшего поколения он по-прежнему сохраняет традиционное военное значение", – отметили в ORO. По данным исследования, для большинства 23 Февраля по-прежнему остается Днем защитника Отечества, так его воспринимают 44% опрошенных. При этом 38% считают эту дату днем всех мужчин. Восприятие праздника заметно различается в зависимости от возраста. Среди молодежи доля тех, кто видит в 23 Февраля прежде всего военный праздник, ниже среднего показателя – 37% против 44%, говорится в исследовании. При этом в старшем поколении, напротив, такая трактовка выражена сильнее – 52%. Почти половина мужчин отмечают, что праздник утратил военную тематику. Этой точки зрения придерживаются 49% респондентов. Среди молодежи это мнение распространено чаще (57%), среди старшего поколения его разделяют 42%, добавили в ORO. "Несмотря на различия в интерпретации, отношение к 23 Февраля у большинства остается стабильным: 60% мужчин говорят, что их восприятие праздника со временем не изменилось", – отмечается в исследовании. Чаще всего 23 Февраля отмечают праздничным ужином дома (44% мужчин). Однако среди молодежи растет интерес к альтернативным форматам: отдых и хобби выбирают 30% (17% годом ранее). В старшем поколении, напротив, увеличилась доля тех, кто вовсе не отмечает праздник (с 18% до 25%). Исследование проводилось в январе 2026 года методом онлайн-опроса через панель ORO. В нем приняли участие 1 тысяча мужчин в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах с населением от 100 тысяч человек. Выборка квотировалась по полу, возрасту и федеральным округам на основе данных Росстата.

