День защитника Отечества. Справка

День защитника Отечества. Справка

2026-02-23T00:16+0300

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества традиционно возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата и вручит государственные награды защитникам России. Праздник 23 февраля появился в 1922 году как годовщина создания Красной Армии и до 1993 назывался "День Советской Армии и Военно-морского флота". В День защитника Отечества Путин каждый год приезжает в Александровский сад, где возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены. Как правило, вместе с главой государства почтить память павших воинов приезжают также министр обороны, военнослужащие-участники СВО. Прах неизвестного советского воина, погибшего в Великой Отечественной войне, был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. На следующий год здесь был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал вечный огонь. Почетный караул у Могилы Неизвестного Солдата - "Пост номер 1" - был установлен в 1997 году. В 2009 году памятнику был присвоен статус общенационального мемориала воинской славы, а сам комплекс был вскоре дополнен стелой в честь городов, носящих одноименное почетное звание. "ЗОЛОТЫЕ ЗВЕЗДЫ" В КРЕМЛЕ Вручение госнаград в День защитника Отечества станет первой подобной церемонией в Кремле в этом году. До этого такая церемония проходила 9 декабря, в День героев Отечества, когда президент вручал медали "Золотая Звезда" Героям России. Торжественное мероприятие состоялось тогда в Георгиевском зале Большого Кремлёвского Дворца. На нём присутствовали более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников мероприятия – Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награждённые тремя и более орденами Мужества. Приветствуя выдающихся россиян, удостоившихся "Золотой Звезды", Путин подчеркивал, что воинов, солдат и офицеров, сотрудников специальных служб и правоохранительных органов, первопроходцев, покорителей космоса, лётчиков, полярников, врачей и представителей мирных профессий, совершивших героические поступки, роднит готовность превыше всего ставить интересы Родины. Также президент особо отмечал бойцов на передовой, указывая, что они проявляли исключительные мужество и доблесть, выполняя задачи в зоне специальной военной операции, показывали в сложнейших боевых условиях высочайший профессионализм, железный характер, умение вести за собой, делали всё, чтобы обеспечить продвижение российских войск на ключевых направлениях.

