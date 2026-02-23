День защитника Отечества в России

https://1prime.ru/20260223/otechestvo-867728230.html

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. День защитника Отечества отмечается в России в понедельник. Ниже приводится справочная информация. 23 февраля в России отмечается День защитника Отечества, являющийся днем воинской славы страны. Праздник зародился еще в СССР; тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник – День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Документа, учреждавшего 23 февраля как официальный советский праздник, не существовало. Советская историография связывала приурочивание чествования военных к этой дате с событиями 1918 года: 28 января (15 января по старому стилю) 1918 года Совет народных комиссаров (СНК) во главе с председателем Владимиром Лениным принял Декрет об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА), а 11 февраля (29 января по старому стилю) – Рабоче-Крестьянского Красного Флота (РККФ). В обстановке наступления войск германского империализма на Советскую Россию 22 февраля был опубликован декрет-воззвание СНК "Социалистическое Отечество в опасности!" (принят 21 февраля), а 23 февраля состоялись массовые митинги в Петрограде (ныне Санкт-Петербург), Москве и других городах страны, на которых трудящихся призывали встать на защиту своего Отечества от наступавших германских войск. Этот день ознаменовался массовым вступлением добровольцев в Красную Армию и началом формирования ее отрядов и частей. В первые дни января 1919 года вспомнили и о приближающейся годовщине декрета СНК. 10 января 1919 года председатель Высшей военной инспекции РККА Николай Подвойский направил в президиум Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) предложение отпраздновать годовщину создания Красной Армии, приурочив торжество к ближайшему воскресенью до или после 28 января. Однако из-за позднего предоставления ходатайства решение не было принято. Тогда инициативу празднования первой годовщины РККА взял на себя Моссовет. 24 января 1919 года его президиум, возглавляемый Львом Каменевым, постановил приурочить эти торжества ко дню Красного подарка, проводимого с целью сбора материальных и денежных средств для Красной Армии. При ВЦИК был создан Центральный комитет по организации празднования годовщины Красной Армии и дня Красного подарка, который назначил проведение торжеств на воскресенье, 23 февраля. 5 февраля 1919 года "Правда" и другие газеты опубликовали сообщение: "Устройство дня Красного подарка по всей России перенесено на 23 февраля. В этот день по городам и на фронте будет организовано празднование годовщины создания Красной армии, исполнившейся 28 января". 23 февраля 1919 года граждане России впервые отметили годовщину Красной Армии, но ни в 1920 году, ни в 1921 году этот день не отмечался. Перед празднованием четвертой годовщины Красной Армии 27 января 1922 года Президиум ВЦИК опубликовал постановление, в котором говорилось: "В соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной Армии Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной Армии (23 февраля)". В Москве это событие отметили парадом войск Московского гарнизона на Красной площади. Перед пятилетним юбилеем Красной Армии в принятом 18 января 1923 года постановлении Президиума ВЦИК, говорилось: "23 февраля 1923 года Красная Армия будет праздновать 5-ю годовщину своего существования. В этот день, пять лет тому назад, был опубликован Декрет Совета народных комиссаров от 28 января того же года, которым было положено начало Рабоче-Крестьянской Красной Армии, оплоту пролетарской диктатуры". Десятую годовщину РККА в 1928 году, как и все предыдущие, отмечали как годовщину декрета Совнаркома об организации Красной Армии от 28 января 1918 года, но саму дату издания документа связали напрямую с 23 февраля. В 1938 году в "Кратком курсе истории ВКП(б)" была изложена принципиально новая трактовка происхождения даты праздника, не связанная с декретом Совнаркома. В книге утверждалось, что в 1918 году под Нарвой и Псковом "немецким оккупантам был дан решительный отпор. Их продвижение на Петроград было приостановлено. День отпора войскам германского империализма – 23 февраля стал днем рождения молодой Красной Армии". Позже, в приказе народного комиссара обороны СССР от 23 февраля 1942 года формулировка была немного изменена: "Молодые отряды Красной Армии, впервые вступившие в войну, наголову разбили немецких захватчиков под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года. Именно поэтому день 23 февраля был объявлен днем рождения Красной Армии". В 1951 году появилась очередная версия происхождения праздника. В "Истории гражданской войны в СССР" было указано, что в 1919 году первая годовщина Красной Армии праздновалась "в памятный день мобилизации трудящихся на защиту социалистического Отечества, массового вступления рабочих в Красную Армию, широкого формирования первых отрядов и частей новой армии". С течением времени менялось и название праздника. С 1922 года эта дата традиционно отмечалась как День Красной Армии, с 1946 года – День Советской Армии, с 1949 года – День Советской Армии и Военно-Морского Флота. В начале 1990-х годов праздник недолго назывался Днем Российской армии, с 1993 года – Днем защитников Отечества. На основании Федерального закона от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы России" день 23 февраля стал официально именоваться как "День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год) – День защитников Отечества". В 2006 году название праздника было откорректировано в соответствии с изменениями, внесенными в этот закон, из его официального описания были исключены слова "День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии (1918 год)", а также изложено в единственном числе понятие "защитник". В декабре 2001 года Государственная дума поддержала предложение сделать 23 февраля – День защитника Отечества – нерабочим праздничным днем. День защитника Отечества, как отметил президент России Владимир Путин, – один из самых почитаемых праздников в России. Он давно стал народным и всегда отмечается широко, по всей стране, во всех коллективах и семьях, в каждом городе или селе – с пониманием великой значимости ратного труда, с огромным уважением к нашим военнослужащим, ко всем, кто стоит за Родину, защищает ее интересы, безопасность граждан, суверенитет и независимость России. Защитники Отечества в России окружены подлинной народной любовью, а преданность Отчизне, святой долг беречь ее, отстаивать каждую пядь своей земли всегда были и остаются нашими важнейшими, непререкаемыми ценностями. На протяжении своей многовековой истории россияне в многочисленных войнах самоотверженно отстаивали суверенитет и независимость, а порой и право на существование Российского государства. Примером тому служат героизм русского солдата в годы Отечественной войны 1812 года, подвиги в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, отвага и доблесть в Афганистане, самоотверженность на Северном Кавказе и в миротворческих операциях. На переднем крае сегодня – участники специальной военной операции. Военнослужащие России, добровольцы, мобилизованные граждане, специалисты разных профессий героически сражаются с неонацизмом, пустившим корни на Украине, защищают наших людей на наших исторических территориях. По словам президента России Владимира Путина, российские военные выполняют свой долг мужественно и стойко, шаг за шагом решают поставленные перед ними задачи. За время спецоперации на Украине свыше 400 тысяч бойцов были удостоены государственных наград, более 470 военнослужащих удостоены звания Героя России. День защитника Отечества – праздник, который посвящен всем тем, кто когда-либо вставал на защиту своей Родины, кто готов жертвовать своей жизнью ради ее свободы и независимости, кто сделал такую жизнь своей профессиональной обязанностью. Праздничные мероприятия проходят по всей стране, в каждом регионе России, в городах-героях, в городах воинской славы. Особая традиция в День защитника Отечества – церемония возложения государственными лицами венков к могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены в Москве.

