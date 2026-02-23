https://1prime.ru/20260223/plan-867732057.html
В Пензенской области отменили план "Ковер"
В Пензенской области отменили план "Ковер" - 23.02.2026, ПРАЙМ
В Пензенской области отменили план "Ковер"
План "Ковер" отменен в Пензенской области, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T07:12+0300
2026-02-23T07:12+0300
2026-02-23T07:33+0300
экономика
общество
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867732057.jpg?1771821183
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. План "Ковер" отменен в Пензенской области, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. "На территории Пензенской области отменён план "Ковёр". Временный запрет на использование воздушного пространства снят", - написал Мельниченко на платформе Max.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия
Экономика, Общество , РОССИЯ
В Пензенской области отменили план "Ковер"
На территории Пензенской области отменили план "Ковер"