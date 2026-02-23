Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне рассказали, какие подарки считают лучшими на праздники - 23.02.2026
Россияне рассказали, какие подарки считают лучшими на праздники
Россияне рассказали, какие подарки считают лучшими на праздники - 23.02.2026, ПРАЙМ
Россияне рассказали, какие подарки считают лучшими на праздники
Возможность провести время с семьей больше радует россиян во время гендерных праздников, чем материальные подарки и поход в ресторан, показало исследование... | 23.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Возможность провести время с семьей больше радует россиян во время гендерных праздников, чем материальные подарки и поход в ресторан, показало исследование "Национальной лотереи" - бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, для РИА Новости. "Почти треть респондентов (30,5%) признались, что лучшим подарком считают целый день, проведённый с семьёй. Участники опроса отметили, что в повседневной суете им не хватает времени на близких, поэтому возможность побыть вместе становится особенно ценной", - говорится в исследовании. На втором месте – наборы для хобби (19,5%). Россияне выбирают подарки, связанные с личными увлечениями: от творчества и спорта до кулинарии и рукоделия. Поход в ресторан оказался на третьей позиции (18,2%) – формат впечатления и совместного отдыха по-прежнему остаётся востребованным. Далее следуют тематические букеты (16,7%) – от классических цветочных композиций до оригинальных "мужских" наборов из колбасы и рыбы. В категорию ответов "Другое" (15,1%) попали не просто подарки, а настоящие мечты и жизненные цели. Чаще всего россияне упоминали покупку собственного жилья, автомобиля, закрытие кредитов и ипотеки, оплату лечения, финансовую помощь родителям и детям. Значительная часть ответов касалась впечатлений: путешествий, поездок в горы, отдыха на море или за городом. Встречались и более личные пожелания: здоровье для себя и близких, возможность "жить спокойно", поддержать семью или исполнить давнюю мечту. Нашлось место и для нестандартных желаний: некоторые респонденты хотели бы получить в подарок домашних питомцев, ювелирные украшения, музыкальные колонки, сеанс у тату-мастера, а также менее материальные вещи – например, уединении или даже символическое признание. "По результатам опроса, более 55% участников отметили также, что хотели бы получить в качестве дополнения к подарку лотерейный билет с шансом на исполнение мечты. Мы видим, что россияне всё чаще воспринимают подарок как способ подарить эмоции и внимание. Людям важно не столько получить вещь, сколько разделить эмоциональный момент с близкими или приблизиться к воплощению мечты", – отметили в пресс-службе "Национальной Лотереи". В преддверии 23 Февраля и 8 Марта компания провела опрос и выяснила, какие подарки действительно хотят получить россияне в эти праздники. В исследовании приняли участие более 2 000 человек: 53,6% женщин и 46,4% мужчин.
бизнес, россия, общество, праздник
Бизнес, РОССИЯ, Общество , праздник
08:53 23.02.2026
 
Россияне рассказали, какие подарки считают лучшими на праздники

"Национальная лотерея": треть россиян назвали совместное время с семьей лучшим подарком

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Возможность провести время с семьей больше радует россиян во время гендерных праздников, чем материальные подарки и поход в ресторан, показало исследование "Национальной лотереи" - бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, для РИА Новости.
"Почти треть респондентов (30,5%) признались, что лучшим подарком считают целый день, проведённый с семьёй. Участники опроса отметили, что в повседневной суете им не хватает времени на близких, поэтому возможность побыть вместе становится особенно ценной", - говорится в исследовании.
На втором месте – наборы для хобби (19,5%). Россияне выбирают подарки, связанные с личными увлечениями: от творчества и спорта до кулинарии и рукоделия. Поход в ресторан оказался на третьей позиции (18,2%) – формат впечатления и совместного отдыха по-прежнему остаётся востребованным.
Далее следуют тематические букеты (16,7%) – от классических цветочных композиций до оригинальных "мужских" наборов из колбасы и рыбы.
В категорию ответов "Другое" (15,1%) попали не просто подарки, а настоящие мечты и жизненные цели. Чаще всего россияне упоминали покупку собственного жилья, автомобиля, закрытие кредитов и ипотеки, оплату лечения, финансовую помощь родителям и детям. Значительная часть ответов касалась впечатлений: путешествий, поездок в горы, отдыха на море или за городом. Встречались и более личные пожелания: здоровье для себя и близких, возможность "жить спокойно", поддержать семью или исполнить давнюю мечту.
Нашлось место и для нестандартных желаний: некоторые респонденты хотели бы получить в подарок домашних питомцев, ювелирные украшения, музыкальные колонки, сеанс у тату-мастера, а также менее материальные вещи – например, уединении или даже символическое признание.
"По результатам опроса, более 55% участников отметили также, что хотели бы получить в качестве дополнения к подарку лотерейный билет с шансом на исполнение мечты. Мы видим, что россияне всё чаще воспринимают подарок как способ подарить эмоции и внимание. Людям важно не столько получить вещь, сколько разделить эмоциональный момент с близкими или приблизиться к воплощению мечты", – отметили в пресс-службе "Национальной Лотереи".
В преддверии 23 Февраля и 8 Марта компания провела опрос и выяснила, какие подарки действительно хотят получить россияне в эти праздники. В исследовании приняли участие более 2 000 человек: 53,6% женщин и 46,4% мужчин.
БизнесРОССИЯОбществопраздник
 
 
