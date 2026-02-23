Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Девять поездов задерживаются из-за перекрытия Крымского моста
происшествия
бизнес
россия
симферополь
москва
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - ПРАЙМ. Поезда в направлении Крыма и со стороны полуострова задерживаются из-за остановки движения на Крымском мосту, сообщила компания перевозчик "ГрандСервисЭкспресс". Информация о перекрытии Крымского моста поступило в понедельник в 6.47. "Вследствие временной остановки движения на Крымском мосту по состоянию на 9.00 мск остановлены или следуют с задержкой поезда "Таврия", - заявили в компании. В Крым задержаны 5 поездов. В частности, №327/328 Кисловодск - Симферополь, отправлением 22 февраля, задерживается на 2,5 часа, №092/091 Москва - Севастополь, отправлением 21 февраля, задерживается на 2,5 часа, №316/315 Адлер - Симферополь, отправлением 22 февраля, прибыл в Тамань; задержка 4 часа, №195/196 Москва - Симферополь, отправлением 21 февраля, прибыл в Тамань; задержка 4 часа, поезд №028/027 Москва – Симферополь, отправлением 22 февраля, прибыл в Старотитаровку; задержка 3 часа, задерживаются также 4 поезда сообщением из Крыма, №328/327 Симферополь - Кисловодск, отправлением 22 февраля, задерживается на 4,5 часов, №078/077 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 22 февраля, задерживается на 3,5 часа, №196/195 Симферополь - Москва, отправлением 22 февраля, задерживается на 2,5 часа, №092/091 Севастополь - Москва, отправлением 22 февраля, задерживается на 3 часа. Время задержки в пути может измениться, сообщили в компании. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.
симферополь
москва
крым
10:24 23.02.2026
 
Девять поездов задерживаются из-за перекрытия Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - ПРАЙМ. Поезда в направлении Крыма и со стороны полуострова задерживаются из-за остановки движения на Крымском мосту, сообщила компания перевозчик "ГрандСервисЭкспресс".
Информация о перекрытии Крымского моста поступило в понедельник в 6.47.
Запорожская атомная электростанция - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2026
Директор ЗАЭС заявил о готовности обеспечить энергией новые регионы и Крым
16 февраля, 09:50
"Вследствие временной остановки движения на Крымском мосту по состоянию на 9.00 мск остановлены или следуют с задержкой поезда "Таврия", - заявили в компании.
В Крым задержаны 5 поездов. В частности, №327/328 Кисловодск - Симферополь, отправлением 22 февраля, задерживается на 2,5 часа, №092/091 Москва - Севастополь, отправлением 21 февраля, задерживается на 2,5 часа, №316/315 Адлер - Симферополь, отправлением 22 февраля, прибыл в Тамань; задержка 4 часа, №195/196 Москва - Симферополь, отправлением 21 февраля, прибыл в Тамань; задержка 4 часа, поезд №028/027 Москва – Симферополь, отправлением 22 февраля, прибыл в Старотитаровку; задержка 3 часа, задерживаются также 4 поезда сообщением из Крыма, №328/327 Симферополь - Кисловодск, отправлением 22 февраля, задерживается на 4,5 часов, №078/077 Симферополь - Санкт-Петербург, отправлением 22 февраля, задерживается на 3,5 часа, №196/195 Симферополь - Москва, отправлением 22 февраля, задерживается на 2,5 часа, №092/091 Севастополь - Москва, отправлением 22 февраля, задерживается на 3 часа.
Время задержки в пути может измениться, сообщили в компании. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.
Вид на Ялту с горы Ай-Петри. - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2026
Аксенов рассказал о запасах воды в крымских водохранилищах
10 февраля, 14:13
 
