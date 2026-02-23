Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Польше рассказали, что созданные украинцами фирмы генерируют 3% ВВП - 23.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260223/polsha-867746626.html
В Польше рассказали, что созданные украинцами фирмы генерируют 3% ВВП
В Польше рассказали, что созданные украинцами фирмы генерируют 3% ВВП - 23.02.2026, ПРАЙМ
В Польше рассказали, что созданные украинцами фирмы генерируют 3% ВВП
Фирмы, созданные гражданами Украины, генерируют 3% ВВП Польши, заявил спикер польского сейма Влодимеж Чажастый, встретившись со председателем украинской... | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T17:28+0300
2026-02-23T17:28+0300
мировая экономика
польша
украина
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859738009_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_a43135f712f8321c4838b999076a0ed2.jpg
ВАРШАВА, 23 фев - ПРАЙМ. Фирмы, созданные гражданами Украины, генерируют 3% ВВП Польши, заявил спикер польского сейма Влодимеж Чажастый, встретившись со председателем украинской Верховной рады Русланом Стефанчуком в понедельник в Киеве. "Вы можете гордиться своими гражданами, которые находятся на территории Польши: 90 тысяч субъектов хозяйствования, 20 тысяч предприятий, которые они создали, генерируют 3% ВВП Польши", - сказал Чажастый, выступление которого транслировало Польское телевидение. По различным оценкам, в Польше проживают до 2 миллионов граждан Украины.
https://1prime.ru/20260221/polsha-867702181.html
польша
украина
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859738009_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_11a18eccf445f9be168bc516fb0210ab.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, польша, украина, киев
Мировая экономика, ПОЛЬША, УКРАИНА, Киев
17:28 23.02.2026
 
В Польше рассказали, что созданные украинцами фирмы генерируют 3% ВВП

Спикер сейма Чажастый: фирмы, созданные украинцами, генерируют 3% ВВП Польши

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Польши и флаг Евросоюза
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАРШАВА, 23 фев - ПРАЙМ. Фирмы, созданные гражданами Украины, генерируют 3% ВВП Польши, заявил спикер польского сейма Влодимеж Чажастый, встретившись со председателем украинской Верховной рады Русланом Стефанчуком в понедельник в Киеве.
"Вы можете гордиться своими гражданами, которые находятся на территории Польши: 90 тысяч субъектов хозяйствования, 20 тысяч предприятий, которые они создали, генерируют 3% ВВП Польши", - сказал Чажастый, выступление которого транслировало Польское телевидение.
По различным оценкам, в Польше проживают до 2 миллионов граждан Украины.
%Флаг Польши - ПРАЙМ, 1920, 21.02.2026
Польша в 2025 году потратила $2,2 млрд на поддержку украинских беженцев
21 февраля, 19:24
 
Мировая экономикаПОЛЬШАУКРАИНАКиев
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала