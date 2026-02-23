https://1prime.ru/20260223/polsha-867746626.html
В Польше рассказали, что созданные украинцами фирмы генерируют 3% ВВП
В Польше рассказали, что созданные украинцами фирмы генерируют 3% ВВП - 23.02.2026, ПРАЙМ
В Польше рассказали, что созданные украинцами фирмы генерируют 3% ВВП
Фирмы, созданные гражданами Украины, генерируют 3% ВВП Польши, заявил спикер польского сейма Влодимеж Чажастый, встретившись со председателем украинской... | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T17:28+0300
2026-02-23T17:28+0300
2026-02-23T17:28+0300
мировая экономика
польша
украина
киев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859738009_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_a43135f712f8321c4838b999076a0ed2.jpg
ВАРШАВА, 23 фев - ПРАЙМ. Фирмы, созданные гражданами Украины, генерируют 3% ВВП Польши, заявил спикер польского сейма Влодимеж Чажастый, встретившись со председателем украинской Верховной рады Русланом Стефанчуком в понедельник в Киеве. "Вы можете гордиться своими гражданами, которые находятся на территории Польши: 90 тысяч субъектов хозяйствования, 20 тысяч предприятий, которые они создали, генерируют 3% ВВП Польши", - сказал Чажастый, выступление которого транслировало Польское телевидение. По различным оценкам, в Польше проживают до 2 миллионов граждан Украины.
https://1prime.ru/20260221/polsha-867702181.html
польша
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859738009_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_11a18eccf445f9be168bc516fb0210ab.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, польша, украина, киев
Мировая экономика, ПОЛЬША, УКРАИНА, Киев
В Польше рассказали, что созданные украинцами фирмы генерируют 3% ВВП
Спикер сейма Чажастый: фирмы, созданные украинцами, генерируют 3% ВВП Польши