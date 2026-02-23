В Польше рассказали, что созданные украинцами фирмы генерируют 3% ВВП

https://1prime.ru/20260223/polsha-867746626.html

2026-02-23T17:28+0300

мировая экономика

польша

украина

киев

ВАРШАВА, 23 фев - ПРАЙМ. Фирмы, созданные гражданами Украины, генерируют 3% ВВП Польши, заявил спикер польского сейма Влодимеж Чажастый, встретившись со председателем украинской Верховной рады Русланом Стефанчуком в понедельник в Киеве. "Вы можете гордиться своими гражданами, которые находятся на территории Польши: 90 тысяч субъектов хозяйствования, 20 тысяч предприятий, которые они создали, генерируют 3% ВВП Польши", - сказал Чажастый, выступление которого транслировало Польское телевидение. По различным оценкам, в Польше проживают до 2 миллионов граждан Украины.

