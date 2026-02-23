https://1prime.ru/20260223/poshliny-867738103.html
В США с 24 февраля перестанут взимать пошлины на некоторые товары
В США с 24 февраля перестанут взимать пошлины на некоторые товары - 23.02.2026, ПРАЙМ
В США с 24 февраля перестанут взимать пошлины на некоторые товары
США перестанут взимать пошлины на ряд товаров с 24 февраля, сообщила служба таможенного и пограничного контроля США. | 23.02.2026, ПРАЙМ
экономика
бизнес
мировая экономика
сша
дональд трамп
верховный суд
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. США перестанут взимать пошлины на ряд товаров с 24 февраля, сообщила служба таможенного и пограничного контроля США. "Пошлины, введенные в соответствии с IEEPA (закона о чрезвычайных экономических полномочиях - ред.) на основании следующих президентских указов, включая все изменения и поправки, больше не будут действовать и не будут взиматься с товаров, ввезенных для потребления или снятых со складов для потребления, с 24 февраля 2026 года с 00.00 по восточному времени (8.00 мск - ред.), - говорится в сообщении на сайте ведомства. В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого президент США Дональд Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.
