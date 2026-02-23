Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США с 24 февраля перестанут взимать пошлины на некоторые товары - 23.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260223/poshliny-867738103.html
В США с 24 февраля перестанут взимать пошлины на некоторые товары
В США с 24 февраля перестанут взимать пошлины на некоторые товары - 23.02.2026, ПРАЙМ
В США с 24 февраля перестанут взимать пошлины на некоторые товары
США перестанут взимать пошлины на ряд товаров с 24 февраля, сообщила служба таможенного и пограничного контроля США. | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T11:23+0300
2026-02-23T11:23+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
сша
дональд трамп
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861264107_0:306:3076:2036_1920x0_80_0_0_3f907c47a877b581e168b38ef5b732e9.jpg
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. США перестанут взимать пошлины на ряд товаров с 24 февраля, сообщила служба таможенного и пограничного контроля США. "Пошлины, введенные в соответствии с IEEPA (закона о чрезвычайных экономических полномочиях - ред.) на основании следующих президентских указов, включая все изменения и поправки, больше не будут действовать и не будут взиматься с товаров, ввезенных для потребления или снятых со складов для потребления, с 24 февраля 2026 года с 00.00 по восточному времени (8.00 мск - ред.), - говорится в сообщении на сайте ведомства. В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого президент США Дональд Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.
https://1prime.ru/20260222/ssha-867722305.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861264107_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_1d9f92aa186b896741b6041878cf8e57.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, сша, дональд трамп, верховный суд
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Верховный суд
11:23 23.02.2026
 
В США с 24 февраля перестанут взимать пошлины на некоторые товары

США отменит введенные в соответствии с IEEPA пошлины с 24 февраля

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в в Вашингтоне
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. США перестанут взимать пошлины на ряд товаров с 24 февраля, сообщила служба таможенного и пограничного контроля США.
"Пошлины, введенные в соответствии с IEEPA (закона о чрезвычайных экономических полномочиях - ред.) на основании следующих президентских указов, включая все изменения и поправки, больше не будут действовать и не будут взиматься с товаров, ввезенных для потребления или снятых со складов для потребления, с 24 февраля 2026 года с 00.00 по восточному времени (8.00 мск - ред.), - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого президент США Дональд Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 22.02.2026
Подсчитано, сколько придется переплатить в случае повышения пошлин в США
Вчера, 19:14
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаСШАДональд ТрампВерховный суд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала