В США с 24 февраля перестанут взимать пошлины на некоторые товары

В США с 24 февраля перестанут взимать пошлины на некоторые товары

2026-02-23T11:23+0300

экономика

бизнес

мировая экономика

сша

дональд трамп

верховный суд

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. США перестанут взимать пошлины на ряд товаров с 24 февраля, сообщила служба таможенного и пограничного контроля США. "Пошлины, введенные в соответствии с IEEPA (закона о чрезвычайных экономических полномочиях - ред.) на основании следующих президентских указов, включая все изменения и поправки, больше не будут действовать и не будут взиматься с товаров, ввезенных для потребления или снятых со складов для потребления, с 24 февраля 2026 года с 00.00 по восточному времени (8.00 мск - ред.), - говорится в сообщении на сайте ведомства. В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого президент США Дональд Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.

сша

бизнес, мировая экономика, сша, дональд трамп, верховный суд