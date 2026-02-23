https://1prime.ru/20260223/pozdravlenie-867735977.html
МОСКВА, 23 фев – ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем защитника Отечества, отметив героизм, мужество и преданность отчизне тех, кто защищает страну. "Поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Этот праздник объединяет всех россиян в любви к родине, наполняя сердца гордостью за славную историю страны, подвиги доблестных воинов, которые во все времена стойко оберегали ее рубежи", - говорится в поздравлении спикера СФ, ее слова цитирует пресс-служба Совфеда. По словам Матвиенко, "сегодня мы чествуем наших военнослужащих, чьи героизм, мужество и преданность отчизне помогают им идти вперед и добиваться намеченных целей как в ходе специальной военной операции, так и на других важных и ответственных участках работы". Большое уважение и особая признательность тем, кто исполняет свой служебный и гражданский долг, отстаивая национальные интересы, закладывая надежный фундамент для стабильного будущего России, ее благополучия и процветания, отметила парламентарий. "Ратная летопись Российского государства – яркое свидетельство того, что сплоченность и патриотизм нашего многонационального народа всегда были и остаются основой его побед и свершений, великой силой, позволившей преодолеть суровые испытания и обрести подлинную независимость", - говорится в поздравлении.
