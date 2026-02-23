Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Матвиенко поздравила россиян с Днем защитника Отечества - 23.02.2026
Матвиенко поздравила россиян с Днем защитника Отечества
Матвиенко поздравила россиян с Днем защитника Отечества - 23.02.2026, ПРАЙМ
Матвиенко поздравила россиян с Днем защитника Отечества
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем защитника Отечества, отметив героизм, мужество и преданность отчизне тех, кто защищает страну. | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T09:52+0300
2026-02-23T09:52+0300
общество
россия
валентина матвиенко
https://cdnn.1prime.ru/img/84278/39/842783958_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_68cf85d1ba14ae0e7f1ab06c64d55070.jpg
МОСКВА, 23 фев – ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем защитника Отечества, отметив героизм, мужество и преданность отчизне тех, кто защищает страну. "Поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Этот праздник объединяет всех россиян в любви к родине, наполняя сердца гордостью за славную историю страны, подвиги доблестных воинов, которые во все времена стойко оберегали ее рубежи", - говорится в поздравлении спикера СФ, ее слова цитирует пресс-служба Совфеда. По словам Матвиенко, "сегодня мы чествуем наших военнослужащих, чьи героизм, мужество и преданность отчизне помогают им идти вперед и добиваться намеченных целей как в ходе специальной военной операции, так и на других важных и ответственных участках работы". Большое уважение и особая признательность тем, кто исполняет свой служебный и гражданский долг, отстаивая национальные интересы, закладывая надежный фундамент для стабильного будущего России, ее благополучия и процветания, отметила парламентарий. "Ратная летопись Российского государства – яркое свидетельство того, что сплоченность и патриотизм нашего многонационального народа всегда были и остаются основой его побед и свершений, великой силой, позволившей преодолеть суровые испытания и обрести подлинную независимость", - говорится в поздравлении.
Новости
общество , россия, валентина матвиенко
Общество , РОССИЯ, Валентина Матвиенко
09:52 23.02.2026
 
Матвиенко поздравила россиян с Днем защитника Отечества

Матвиенко поздравила россиян с Днем защитника Отечества, отметив героизм и преданность

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Валентина Матвиенко. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 фев – ПРАЙМ. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем защитника Отечества, отметив героизм, мужество и преданность отчизне тех, кто защищает страну.
"Поздравляю вас с Днем защитника Отечества. Этот праздник объединяет всех россиян в любви к родине, наполняя сердца гордостью за славную историю страны, подвиги доблестных воинов, которые во все времена стойко оберегали ее рубежи", - говорится в поздравлении спикера СФ, ее слова цитирует пресс-служба Совфеда.
По словам Матвиенко, "сегодня мы чествуем наших военнослужащих, чьи героизм, мужество и преданность отчизне помогают им идти вперед и добиваться намеченных целей как в ходе специальной военной операции, так и на других важных и ответственных участках работы".
Большое уважение и особая признательность тем, кто исполняет свой служебный и гражданский долг, отстаивая национальные интересы, закладывая надежный фундамент для стабильного будущего России, ее благополучия и процветания, отметила парламентарий.
"Ратная летопись Российского государства – яркое свидетельство того, что сплоченность и патриотизм нашего многонационального народа всегда были и остаются основой его побед и свершений, великой силой, позволившей преодолеть суровые испытания и обрести подлинную независимость", - говорится в поздравлении.
ОбществоРОССИЯВалентина Матвиенко
 
 
