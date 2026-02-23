https://1prime.ru/20260223/predprinimatel-867737507.html

Назван регион с наибольшим числом мужчин – индивидуальных предпринимателей

МОСКВА, 23 фев – ПРАЙМ. Больше всего мужчин – индивидуальных предпринимателей в России зарегистрировано в Московском регионе и Краснодарском крае, рассказали РИА Новости в "Контур.Фокус". "Больше всего мужчин ИП зарегистрировано в Москве (247 349), на втором месте - Московская область (196 594), на третьем - Краснодарский край (138 119)", - сказано в исследовании. Пятерку замыкают Санкт-Петербург с 125,9 тысячи предпринимателей и Ростовская область с 88,85 тысячи. В десятку также вошли Свердловская область, где зарегистрировано 75,2 тысячи индивидуальных предпринимателей, Татарстан (64,1 тысячи), Челябинская область (56,3 тысячи), Башкирия (55,9 тысячи) и Новосибирская область (54,9 тысячи). Всего в России 2,6 миллиона индивидуальных предпринимателей, или 52,7% от всех предпринимателей.

