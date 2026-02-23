Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Назван регион с наибольшим числом мужчин – индивидуальных предпринимателей - 23.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260223/predprinimatel-867737507.html
Назван регион с наибольшим числом мужчин – индивидуальных предпринимателей
Назван регион с наибольшим числом мужчин – индивидуальных предпринимателей - 23.02.2026, ПРАЙМ
Назван регион с наибольшим числом мужчин – индивидуальных предпринимателей
Больше всего мужчин – индивидуальных предпринимателей в России зарегистрировано в Московском регионе и Краснодарском крае, рассказали РИА Новости в... | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T10:59+0300
2026-02-23T11:01+0300
россия
бизнес
краснодарский край
москва
московская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865190481_0:127:3187:1920_1920x0_80_0_0_da3a6ad81562360f7bc81a39bd05e332.jpg
МОСКВА, 23 фев – ПРАЙМ. Больше всего мужчин – индивидуальных предпринимателей в России зарегистрировано в Московском регионе и Краснодарском крае, рассказали РИА Новости в "Контур.Фокус". "Больше всего мужчин ИП зарегистрировано в Москве (247 349), на втором месте - Московская область (196 594), на третьем - Краснодарский край (138 119)", - сказано в исследовании. Пятерку замыкают Санкт-Петербург с 125,9 тысячи предпринимателей и Ростовская область с 88,85 тысячи. В десятку также вошли Свердловская область, где зарегистрировано 75,2 тысячи индивидуальных предпринимателей, Татарстан (64,1 тысячи), Челябинская область (56,3 тысячи), Башкирия (55,9 тысячи) и Новосибирская область (54,9 тысячи). Всего в России 2,6 миллиона индивидуальных предпринимателей, или 52,7% от всех предпринимателей.
https://1prime.ru/20260219/ogurtsy-867634465.html
https://1prime.ru/20260217/turizm-867568506.html
краснодарский край
москва
московская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/04/865190481_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_28b650fe7a198c57cb688c188fb7e1b3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, краснодарский край, москва, московская область
РОССИЯ, Бизнес, Краснодарский край, МОСКВА, Московская область
10:59 23.02.2026 (обновлено: 11:01 23.02.2026)
 
Назван регион с наибольшим числом мужчин – индивидуальных предпринимателей

"Контур.Фокус": в Москве зарегистрировано больше всего мужчин ИП

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМужчина осматривает автомобиль
Мужчина осматривает автомобиль - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Мужчина осматривает автомобиль. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 фев – ПРАЙМ. Больше всего мужчин – индивидуальных предпринимателей в России зарегистрировано в Московском регионе и Краснодарском крае, рассказали РИА Новости в "Контур.Фокус".
"Больше всего мужчин ИП зарегистрировано в Москве (247 349), на втором месте - Московская область (196 594), на третьем - Краснодарский край (138 119)", - сказано в исследовании.
Продавец выкладывает огурцы на прилавок на рынке - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2026
Назван регион, где можно купить самые дешевые огурцы
19 февраля, 09:59
Пятерку замыкают Санкт-Петербург с 125,9 тысячи предпринимателей и Ростовская область с 88,85 тысячи.
В десятку также вошли Свердловская область, где зарегистрировано 75,2 тысячи индивидуальных предпринимателей, Татарстан (64,1 тысячи), Челябинская область (56,3 тысячи), Башкирия (55,9 тысячи) и Новосибирская область (54,9 тысячи).
Всего в России 2,6 миллиона индивидуальных предпринимателей, или 52,7% от всех предпринимателей.
Озеро Байкал - ПРАЙМ, 1920, 17.02.2026
Названы наиболее популярные регионы активного зимнего туризма
17 февраля, 13:29
 
РОССИЯБизнесКраснодарский крайМОСКВАМосковская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала