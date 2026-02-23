https://1prime.ru/20260223/putin-867752320.html
Поступок Путина поразил иностранного журналиста
МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Страны Запада должны учитывать, что Россия имеет полное представление о войне, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. "Если какая-либо нация и знает, какие жертвы и ужасы приносит война, то это русские. Они также знают, как воевать и как побеждать. Запад должен помнить об этом", — написал он. Такой комментарий журналист оставил к видео, на котором Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и почтил память павших героев минутой молчания. Сегодня президент также поздравил военных с Днем защитника Отечества, выразив благодарность за их службу, преданность присяге и следование заветам множества поколений предков. Помимо этого, он вручил медали "Золотая Звезда" девяти военнослужащим.
