Поступок Путина поразил иностранного журналиста

23.02.2026 Страны Запада должны учитывать, что Россия имеет полное представление о войне, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.

МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Страны Запада должны учитывать, что Россия имеет полное представление о войне, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. "Если какая-либо нация и знает, какие жертвы и ужасы приносит война, то это русские. Они также знают, как воевать и как побеждать. Запад должен помнить об этом", — написал он. Такой комментарий журналист оставил к видео, на котором Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены и почтил память павших героев минутой молчания. Сегодня президент также поздравил военных с Днем защитника Отечества, выразив благодарность за их службу, преданность присяге и следование заветам множества поколений предков. Помимо этого, он вручил медали "Золотая Звезда" девяти военнослужащим.

