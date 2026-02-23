https://1prime.ru/20260223/reys-867733197.html
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в четырех аэропортах
23.02.2026
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в четырех аэропортах
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги, Саратова, Пензы и Ярославля, сообщила Росавиация.
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги, Саратова, Пензы и Ярославля, сообщила Росавиация. "Аэропорты Калуга ("Грабцево"), Саратов ("Гагарин"), Пенза, Ярославль ("Туношна"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в четырех аэропортах
