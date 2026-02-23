https://1prime.ru/20260223/reys-867733197.html

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в четырех аэропортах

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в четырех аэропортах - 23.02.2026, ПРАЙМ

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в четырех аэропортах

Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги, Саратова, Пензы и Ярославля, сообщила Росавиация. | 23.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-23T08:15+0300

2026-02-23T08:15+0300

2026-02-23T08:15+0300

бизнес

россия

калуга

ярославль

росавиация

саратов

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1b/864980303_0:212:2953:1873_1920x0_80_0_0_c8ff21c7e74f76950bdcd60a768c1854.jpg

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги, Саратова, Пензы и Ярославля, сообщила Росавиация. "Аэропорты Калуга ("Грабцево"), Саратов ("Гагарин"), Пенза, Ярославль ("Туношна"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20260222/reysy-867724787.html

калуга

ярославль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, калуга, ярославль, росавиация, саратов