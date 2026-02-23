Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в четырех аэропортах - 23.02.2026
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в четырех аэропортах
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в четырех аэропортах - 23.02.2026, ПРАЙМ
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в четырех аэропортах
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги, Саратова, Пензы и Ярославля, сообщила Росавиация. | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T08:15+0300
2026-02-23T08:15+0300
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги, Саратова, Пензы и Ярославля, сообщила Росавиация. "Аэропорты Калуга ("Грабцево"), Саратов ("Гагарин"), Пенза, Ярославль ("Туношна"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
08:15 23.02.2026
 
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в четырех аэропортах

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в Калуге, Саратове, Пензе и Ярославле

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Калуги, Саратова, Пензы и Ярославля, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Калуга ("Грабцево"), Саратов ("Гагарин"), Пенза, Ярославль ("Туношна"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Самарский аэропорт принял пять рейсов, следовавших в Москву
Вчера, 22:41
 
