https://1prime.ru/20260223/rosatom-867740581.html
"Росатом" может стать партнером Сербии по развитию программы мирного атома
"Росатом" может стать партнером Сербии по развитию программы мирного атома - 23.02.2026, ПРАЙМ
"Росатом" может стать партнером Сербии по развитию программы мирного атома
"Росатом" может стать партнером Сербии по передачи знаний и опыта по развитию программы мирного атома для строительства АЭС к 2040 году, заявила министр горного | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T13:17+0300
2026-02-23T13:17+0300
2026-02-23T13:17+0300
энергетика
мировая экономика
сербия
белград
александр вучич
росатом
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860207693_0:230:3149:2001_1920x0_80_0_0_02f4a66878d72b0e50d8b31deb9a3616.jpg
БЕЛГРАД, 23 фев - ПРАЙМ. "Росатом" может стать партнером Сербии по передачи знаний и опыта по развитию программы мирного атома для строительства АЭС к 2040 году, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович. Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил 5 февраля, что Россия готова реализовать любой атомный проект в Сербии в любом формате, последнее слово за Белградом. "Учимся у разных партнеров в предварительной и подготовительной фазе развития программы мирного атома и "Росатом", как один из мировых лидеров, который уже 80 лет строит АЭС и развивает атомные программы в странах всего мира, из которых некоторые имеют опыт, а некоторые впервые развивают атомную программу, мог бы стать драгоценным партнером по обмену знаниями и поддержкой в подготовительной фазе развития атомной программы", - цитирует пресс-служба главу сербского минэнерго. Она напомнила, что Сербия планирует строительство новых мощностей для производства электроэнергии и ей требуется новый стабильный источник из-за промышленного роста, новых технологий, ИИ и декарбонизации энергетического сектора. Поэтому правительство республики до конца февраля должно одобрить формирование Национальной организации по реализации атомной (НЕПИО). "Первую и вторую фазу атомной программы планируем завершить до 2032 года. В подготовительной фазе сотрудничаем с французской компанией EDF, мы готовы сотрудничать и с другими носителями технологий, у которых можем учиться. К тому моменту и технология малых модульных реакторов будет более развитой, чем сейчас и мы сможем рассматривать ее как опцию. Когда структурно, нормативно и в вопросе кадров будем способны, мы сможем выбрать партнера, носителей технологии и войдем в процесс строительства, чтобы после 2040 года у нас была подключенная к энергосети АЭС", - указала Джедович-Ханданович. Министр горного дела и энергетики Сербии заявила 4 февраля, что Белград строительством АЭС обеспечит растущие потребности хозяйства и населения в электроэнергии и укрепляет связи со странами, имеющими опыт в атомной энергетике. Согласно докладу Всемирной ядерной ассоциации (World Nuclear Association, WNA), власти Сербии до 2042 года планируют построить и подключить к энергосистеме страны малый модульный реактор (ММР, атомную станцию малой мощности) на 250 мегаватт. Джедович-Ханданович сообщила в ходе визита в Дубай в начале февраля, что Эмиратская корпорация по ядерной энергии (ENEC) поможет властям Сербии с развитием программы использования мирного атома. Она добавила, что еще предстоит обсудить формализацию сотрудничества и вопрос вступления Сербии в международную программу Эмиратской корпорации по ядерной энергии, в рамках которой которой "они передают свой опыт и рассматривают инвестиции в ядерные программы в странах мира". Власти Сербии ранее официально запросили у Французского агентства развития (Agence Française de Développement, AFD) помощи в развитии программы мирного атома. Планируется, что с техподдержкой AFD Белград будет работать над долгосрочным планированием энергетического перехода до 2050 года. Президент Сербии Александр Вучич в августе 2024 года опроверг опасения политических оппонентов о том, что Франция в рамках сотрудничества в сфере атомной энергетики будет хранить радиоактивные отходы в Сербии. Власти Сербии в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона в августе 2024 года подписали 12 документов о сотрудничестве с Францией, в том числе, письмо об участии в оценке потенциала развития гражданской (мирной) атомной программы в Сербии в рамках меморандума о взаимопонимании между французской энергетической компанией EDF и сербским правительством. В ноябре 2024 года парламент Сербии принял поправки к Закону об энергетике, которыми отменил мораторий на строительство АЭС в стране, действовавший с 1989 года.
https://1prime.ru/20260220/rosatom-867670314.html
https://1prime.ru/20260130/rosatom-867050975.html
https://1prime.ru/20260205/likhachev-867215739.html
сербия
белград
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860207693_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_fbc0c1a0c75c9ff31494594760711d56.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сербия, белград, александр вучич, росатом, россия
Энергетика, Мировая экономика, СЕРБИЯ, БЕЛГРАД, Александр Вучич, Росатом, РОССИЯ
"Росатом" может стать партнером Сербии по развитию программы мирного атома
"Росатом" может стать партнером Сербии в передаче знаний для строительства АЭС к 2040 году
БЕЛГРАД, 23 фев - ПРАЙМ. "Росатом" может стать партнером Сербии по передачи знаний и опыта по развитию программы мирного атома для строительства АЭС к 2040 году, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.
Глава госкорпорации "Росатом
" Алексей Лихачев
сообщил 5 февраля, что Россия готова реализовать любой атомный проект в Сербии
в любом формате, последнее слово за Белградом
.
"Росатом" уведомил Шишкарева о намерении завершить партнерство с ГК "Дело"
"Учимся у разных партнеров в предварительной и подготовительной фазе развития программы мирного атома и "Росатом", как один из мировых лидеров, который уже 80 лет строит АЭС и развивает атомные программы в странах всего мира, из которых некоторые имеют опыт, а некоторые впервые развивают атомную программу, мог бы стать драгоценным партнером по обмену знаниями и поддержкой в подготовительной фазе развития атомной программы", - цитирует пресс-служба главу сербского минэнерго.
Она напомнила, что Сербия планирует строительство новых мощностей для производства электроэнергии и ей требуется новый стабильный источник из-за промышленного роста, новых технологий, ИИ и декарбонизации энергетического сектора. Поэтому правительство республики до конца февраля должно одобрить формирование Национальной организации по реализации атомной (НЕПИО).
"Первую и вторую фазу атомной программы планируем завершить до 2032 года. В подготовительной фазе сотрудничаем с французской компанией EDF
, мы готовы сотрудничать и с другими носителями технологий, у которых можем учиться. К тому моменту и технология малых модульных реакторов будет более развитой, чем сейчас и мы сможем рассматривать ее как опцию. Когда структурно, нормативно и в вопросе кадров будем способны, мы сможем выбрать партнера, носителей технологии и войдем в процесс строительства, чтобы после 2040 года у нас была подключенная к энергосети АЭС", - указала Джедович-Ханданович.
Министр горного дела и энергетики Сербии заявила 4 февраля, что Белград строительством АЭС обеспечит растущие потребности хозяйства и населения в электроэнергии и укрепляет связи со странами, имеющими опыт в атомной энергетике.
"Росатом" полностью выполнил план по добыче урана в 2025 году
Согласно докладу Всемирной ядерной ассоциации (World Nuclear Association, WNA), власти Сербии до 2042 года планируют построить и подключить к энергосистеме страны малый модульный реактор (ММР, атомную станцию малой мощности) на 250 мегаватт.
Джедович-Ханданович сообщила в ходе визита в Дубай
в начале февраля, что Эмиратская корпорация по ядерной энергии (ENEC) поможет властям Сербии с развитием программы использования мирного атома. Она добавила, что еще предстоит обсудить формализацию сотрудничества и вопрос вступления Сербии в международную программу Эмиратской корпорации по ядерной энергии, в рамках которой которой "они передают свой опыт и рассматривают инвестиции в ядерные программы в странах мира".
Власти Сербии ранее официально запросили у Французского агентства развития (Agence Française de Développement, AFD) помощи в развитии программы мирного атома. Планируется, что с техподдержкой AFD Белград будет работать над долгосрочным планированием энергетического перехода до 2050 года. Президент Сербии Александр Вучич
в августе 2024 года опроверг опасения политических оппонентов о том, что Франция
в рамках сотрудничества в сфере атомной энергетики будет хранить радиоактивные отходы в Сербии.
Власти Сербии в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона
в августе 2024 года подписали 12 документов о сотрудничестве с Францией, в том числе, письмо об участии в оценке потенциала развития гражданской (мирной) атомной программы в Сербии в рамках меморандума о взаимопонимании между французской энергетической компанией EDF и сербским правительством. В ноябре 2024 года парламент Сербии принял поправки к Закону об энергетике, которыми отменил мораторий на строительство АЭС в стране, действовавший с 1989 года.
"Росатом" уверен, что АЭС "Руппур" останется приоритетом для Бангладеш