Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Росатом" может стать партнером Сербии по развитию программы мирного атома - 23.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260223/rosatom-867740581.html
"Росатом" может стать партнером Сербии по развитию программы мирного атома
"Росатом" может стать партнером Сербии по развитию программы мирного атома - 23.02.2026, ПРАЙМ
"Росатом" может стать партнером Сербии по развитию программы мирного атома
"Росатом" может стать партнером Сербии по передачи знаний и опыта по развитию программы мирного атома для строительства АЭС к 2040 году, заявила министр горного | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T13:17+0300
2026-02-23T13:17+0300
энергетика
мировая экономика
сербия
белград
александр вучич
росатом
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860207693_0:230:3149:2001_1920x0_80_0_0_02f4a66878d72b0e50d8b31deb9a3616.jpg
БЕЛГРАД, 23 фев - ПРАЙМ. "Росатом" может стать партнером Сербии по передачи знаний и опыта по развитию программы мирного атома для строительства АЭС к 2040 году, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович. Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил 5 февраля, что Россия готова реализовать любой атомный проект в Сербии в любом формате, последнее слово за Белградом. "Учимся у разных партнеров в предварительной и подготовительной фазе развития программы мирного атома и "Росатом", как один из мировых лидеров, который уже 80 лет строит АЭС и развивает атомные программы в странах всего мира, из которых некоторые имеют опыт, а некоторые впервые развивают атомную программу, мог бы стать драгоценным партнером по обмену знаниями и поддержкой в подготовительной фазе развития атомной программы", - цитирует пресс-служба главу сербского минэнерго. Она напомнила, что Сербия планирует строительство новых мощностей для производства электроэнергии и ей требуется новый стабильный источник из-за промышленного роста, новых технологий, ИИ и декарбонизации энергетического сектора. Поэтому правительство республики до конца февраля должно одобрить формирование Национальной организации по реализации атомной (НЕПИО). "Первую и вторую фазу атомной программы планируем завершить до 2032 года. В подготовительной фазе сотрудничаем с французской компанией EDF, мы готовы сотрудничать и с другими носителями технологий, у которых можем учиться. К тому моменту и технология малых модульных реакторов будет более развитой, чем сейчас и мы сможем рассматривать ее как опцию. Когда структурно, нормативно и в вопросе кадров будем способны, мы сможем выбрать партнера, носителей технологии и войдем в процесс строительства, чтобы после 2040 года у нас была подключенная к энергосети АЭС", - указала Джедович-Ханданович. Министр горного дела и энергетики Сербии заявила 4 февраля, что Белград строительством АЭС обеспечит растущие потребности хозяйства и населения в электроэнергии и укрепляет связи со странами, имеющими опыт в атомной энергетике. Согласно докладу Всемирной ядерной ассоциации (World Nuclear Association, WNA), власти Сербии до 2042 года планируют построить и подключить к энергосистеме страны малый модульный реактор (ММР, атомную станцию малой мощности) на 250 мегаватт. Джедович-Ханданович сообщила в ходе визита в Дубай в начале февраля, что Эмиратская корпорация по ядерной энергии (ENEC) поможет властям Сербии с развитием программы использования мирного атома. Она добавила, что еще предстоит обсудить формализацию сотрудничества и вопрос вступления Сербии в международную программу Эмиратской корпорации по ядерной энергии, в рамках которой которой "они передают свой опыт и рассматривают инвестиции в ядерные программы в странах мира". Власти Сербии ранее официально запросили у Французского агентства развития (Agence Française de Développement, AFD) помощи в развитии программы мирного атома. Планируется, что с техподдержкой AFD Белград будет работать над долгосрочным планированием энергетического перехода до 2050 года. Президент Сербии Александр Вучич в августе 2024 года опроверг опасения политических оппонентов о том, что Франция в рамках сотрудничества в сфере атомной энергетики будет хранить радиоактивные отходы в Сербии. Власти Сербии в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона в августе 2024 года подписали 12 документов о сотрудничестве с Францией, в том числе, письмо об участии в оценке потенциала развития гражданской (мирной) атомной программы в Сербии в рамках меморандума о взаимопонимании между французской энергетической компанией EDF и сербским правительством. В ноябре 2024 года парламент Сербии принял поправки к Закону об энергетике, которыми отменил мораторий на строительство АЭС в стране, действовавший с 1989 года.
https://1prime.ru/20260220/rosatom-867670314.html
https://1prime.ru/20260130/rosatom-867050975.html
https://1prime.ru/20260205/likhachev-867215739.html
сербия
белград
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860207693_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_fbc0c1a0c75c9ff31494594760711d56.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сербия, белград, александр вучич, росатом, россия
Энергетика, Мировая экономика, СЕРБИЯ, БЕЛГРАД, Александр Вучич, Росатом, РОССИЯ
13:17 23.02.2026
 
"Росатом" может стать партнером Сербии по развитию программы мирного атома

"Росатом" может стать партнером Сербии в передаче знаний для строительства АЭС к 2040 году

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 23 фев - ПРАЙМ. "Росатом" может стать партнером Сербии по передачи знаний и опыта по развитию программы мирного атома для строительства АЭС к 2040 году, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.
Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил 5 февраля, что Россия готова реализовать любой атомный проект в Сербии в любом формате, последнее слово за Белградом.
Росатом - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2026
"Росатом" уведомил Шишкарева о намерении завершить партнерство с ГК "Дело"
20 февраля, 14:13
"Учимся у разных партнеров в предварительной и подготовительной фазе развития программы мирного атома и "Росатом", как один из мировых лидеров, который уже 80 лет строит АЭС и развивает атомные программы в странах всего мира, из которых некоторые имеют опыт, а некоторые впервые развивают атомную программу, мог бы стать драгоценным партнером по обмену знаниями и поддержкой в подготовительной фазе развития атомной программы", - цитирует пресс-служба главу сербского минэнерго.
Она напомнила, что Сербия планирует строительство новых мощностей для производства электроэнергии и ей требуется новый стабильный источник из-за промышленного роста, новых технологий, ИИ и декарбонизации энергетического сектора. Поэтому правительство республики до конца февраля должно одобрить формирование Национальной организации по реализации атомной (НЕПИО).
"Первую и вторую фазу атомной программы планируем завершить до 2032 года. В подготовительной фазе сотрудничаем с французской компанией EDF, мы готовы сотрудничать и с другими носителями технологий, у которых можем учиться. К тому моменту и технология малых модульных реакторов будет более развитой, чем сейчас и мы сможем рассматривать ее как опцию. Когда структурно, нормативно и в вопросе кадров будем способны, мы сможем выбрать партнера, носителей технологии и войдем в процесс строительства, чтобы после 2040 года у нас была подключенная к энергосети АЭС", - указала Джедович-Ханданович.
Министр горного дела и энергетики Сербии заявила 4 февраля, что Белград строительством АЭС обеспечит растущие потребности хозяйства и населения в электроэнергии и укрепляет связи со странами, имеющими опыт в атомной энергетике.
Росатом - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
"Росатом" полностью выполнил план по добыче урана в 2025 году
30 января, 16:24
Согласно докладу Всемирной ядерной ассоциации (World Nuclear Association, WNA), власти Сербии до 2042 года планируют построить и подключить к энергосистеме страны малый модульный реактор (ММР, атомную станцию малой мощности) на 250 мегаватт.
Джедович-Ханданович сообщила в ходе визита в Дубай в начале февраля, что Эмиратская корпорация по ядерной энергии (ENEC) поможет властям Сербии с развитием программы использования мирного атома. Она добавила, что еще предстоит обсудить формализацию сотрудничества и вопрос вступления Сербии в международную программу Эмиратской корпорации по ядерной энергии, в рамках которой которой "они передают свой опыт и рассматривают инвестиции в ядерные программы в странах мира".
Власти Сербии ранее официально запросили у Французского агентства развития (Agence Française de Développement, AFD) помощи в развитии программы мирного атома. Планируется, что с техподдержкой AFD Белград будет работать над долгосрочным планированием энергетического перехода до 2050 года. Президент Сербии Александр Вучич в августе 2024 года опроверг опасения политических оппонентов о том, что Франция в рамках сотрудничества в сфере атомной энергетики будет хранить радиоактивные отходы в Сербии.
Власти Сербии в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона в августе 2024 года подписали 12 документов о сотрудничестве с Францией, в том числе, письмо об участии в оценке потенциала развития гражданской (мирной) атомной программы в Сербии в рамках меморандума о взаимопонимании между французской энергетической компанией EDF и сербским правительством. В ноябре 2024 года парламент Сербии принял поправки к Закону об энергетике, которыми отменил мораторий на строительство АЭС в стране, действовавший с 1989 года.
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2026
"Росатом" уверен, что АЭС "Руппур" останется приоритетом для Бангладеш
5 февраля, 16:42
 
ЭнергетикаМировая экономикаСЕРБИЯБЕЛГРАДАлександр ВучичРосатомРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала