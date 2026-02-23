https://1prime.ru/20260223/rosatom-867740581.html

"Росатом" может стать партнером Сербии по развитию программы мирного атома

"Росатом" может стать партнером Сербии по развитию программы мирного атома - 23.02.2026, ПРАЙМ

"Росатом" может стать партнером Сербии по развитию программы мирного атома

"Росатом" может стать партнером Сербии по передачи знаний и опыта по развитию программы мирного атома для строительства АЭС к 2040 году, заявила министр горного | 23.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-23T13:17+0300

2026-02-23T13:17+0300

2026-02-23T13:17+0300

энергетика

мировая экономика

сербия

белград

александр вучич

росатом

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860207693_0:230:3149:2001_1920x0_80_0_0_02f4a66878d72b0e50d8b31deb9a3616.jpg

БЕЛГРАД, 23 фев - ПРАЙМ. "Росатом" может стать партнером Сербии по передачи знаний и опыта по развитию программы мирного атома для строительства АЭС к 2040 году, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович. Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев сообщил 5 февраля, что Россия готова реализовать любой атомный проект в Сербии в любом формате, последнее слово за Белградом. "Учимся у разных партнеров в предварительной и подготовительной фазе развития программы мирного атома и "Росатом", как один из мировых лидеров, который уже 80 лет строит АЭС и развивает атомные программы в странах всего мира, из которых некоторые имеют опыт, а некоторые впервые развивают атомную программу, мог бы стать драгоценным партнером по обмену знаниями и поддержкой в подготовительной фазе развития атомной программы", - цитирует пресс-служба главу сербского минэнерго. Она напомнила, что Сербия планирует строительство новых мощностей для производства электроэнергии и ей требуется новый стабильный источник из-за промышленного роста, новых технологий, ИИ и декарбонизации энергетического сектора. Поэтому правительство республики до конца февраля должно одобрить формирование Национальной организации по реализации атомной (НЕПИО). "Первую и вторую фазу атомной программы планируем завершить до 2032 года. В подготовительной фазе сотрудничаем с французской компанией EDF, мы готовы сотрудничать и с другими носителями технологий, у которых можем учиться. К тому моменту и технология малых модульных реакторов будет более развитой, чем сейчас и мы сможем рассматривать ее как опцию. Когда структурно, нормативно и в вопросе кадров будем способны, мы сможем выбрать партнера, носителей технологии и войдем в процесс строительства, чтобы после 2040 года у нас была подключенная к энергосети АЭС", - указала Джедович-Ханданович. Министр горного дела и энергетики Сербии заявила 4 февраля, что Белград строительством АЭС обеспечит растущие потребности хозяйства и населения в электроэнергии и укрепляет связи со странами, имеющими опыт в атомной энергетике. Согласно докладу Всемирной ядерной ассоциации (World Nuclear Association, WNA), власти Сербии до 2042 года планируют построить и подключить к энергосистеме страны малый модульный реактор (ММР, атомную станцию малой мощности) на 250 мегаватт. Джедович-Ханданович сообщила в ходе визита в Дубай в начале февраля, что Эмиратская корпорация по ядерной энергии (ENEC) поможет властям Сербии с развитием программы использования мирного атома. Она добавила, что еще предстоит обсудить формализацию сотрудничества и вопрос вступления Сербии в международную программу Эмиратской корпорации по ядерной энергии, в рамках которой которой "они передают свой опыт и рассматривают инвестиции в ядерные программы в странах мира". Власти Сербии ранее официально запросили у Французского агентства развития (Agence Française de Développement, AFD) помощи в развитии программы мирного атома. Планируется, что с техподдержкой AFD Белград будет работать над долгосрочным планированием энергетического перехода до 2050 года. Президент Сербии Александр Вучич в августе 2024 года опроверг опасения политических оппонентов о том, что Франция в рамках сотрудничества в сфере атомной энергетики будет хранить радиоактивные отходы в Сербии. Власти Сербии в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона в августе 2024 года подписали 12 документов о сотрудничестве с Францией, в том числе, письмо об участии в оценке потенциала развития гражданской (мирной) атомной программы в Сербии в рамках меморандума о взаимопонимании между французской энергетической компанией EDF и сербским правительством. В ноябре 2024 года парламент Сербии принял поправки к Закону об энергетике, которыми отменил мораторий на строительство АЭС в стране, действовавший с 1989 года.

2026

