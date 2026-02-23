https://1prime.ru/20260223/rosatom-867742557.html

"Росатом" готов предложить Сербии различные проекты АЭС, заявил Лихачев

БЕЛГРАД, 23 фев - ПРАЙМ. "Росатом" готов предложить Сербии проект АЭС как на основе российских технологий, так и в составе международного консорциума, заявил генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Алексей Лихачев. "Мы можем сделать станцию на 99%-100% российским продуктом, мы можем реализовывать ее в формате международного консорциума, с максимальным привлечением поставщиков... Мы, конечно же, готовы к максимальному международному альянсу", - сказал Лихачев журналистам в Белграде по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.

