"Росатом" готов предложить Сербии различные проекты АЭС, заявил Лихачев - 23.02.2026
"Росатом" готов предложить Сербии различные проекты АЭС, заявил Лихачев
"Росатом" готов предложить Сербии различные проекты АЭС, заявил Лихачев
2026-02-23T14:33+0300
2026-02-23T14:33+0300
россия
газ
сербия
белград
алексей лихачев
александр вучич
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/83458/30/834583061_0:0:2875:1617_1920x0_80_0_0_9cfed40268102f67aed10164574991a8.jpg
БЕЛГРАД, 23 фев - ПРАЙМ. "Росатом" готов предложить Сербии проект АЭС как на основе российских технологий, так и в составе международного консорциума, заявил генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Алексей Лихачев. "Мы можем сделать станцию на 99%-100% российским продуктом, мы можем реализовывать ее в формате международного консорциума, с максимальным привлечением поставщиков... Мы, конечно же, готовы к максимальному международному альянсу", - сказал Лихачев журналистам в Белграде по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.
сербия
белград
россия, газ, сербия, белград, алексей лихачев, александр вучич, росатом
РОССИЯ, Газ, СЕРБИЯ, БЕЛГРАД, Алексей Лихачев, Александр Вучич, Росатом
14:33 23.02.2026
 
"Росатом" готов предложить Сербии различные проекты АЭС, заявил Лихачев

Лихачев: "Росатом" готов предложить Сербии как российский, так и международный проект АЭС

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРосатом
Росатом - ПРАЙМ, 1920, 23.02.2026
Росатом. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
БЕЛГРАД, 23 фев - ПРАЙМ. "Росатом" готов предложить Сербии проект АЭС как на основе российских технологий, так и в составе международного консорциума, заявил генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Алексей Лихачев.
"Мы можем сделать станцию на 99%-100% российским продуктом, мы можем реализовывать ее в формате международного консорциума, с максимальным привлечением поставщиков... Мы, конечно же, готовы к максимальному международному альянсу", - сказал Лихачев журналистам в Белграде по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.
"Росатом" может стать партнером Сербии по развитию программы мирного атома
РОССИЯ Газ СЕРБИЯ БЕЛГРАД Алексей Лихачев Александр Вучич Росатом
 
 
