Росавиация предупредила о возможных изменениях в расписании полетов
2026-02-23T23:45+0300
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Росавиация предупредила о возможных корректировках в расписании работ воздушного транспорта на фоне непогоды в московском регионе, сообщило ведомство на платформе Max. "По прогнозам синоптиков, с 08.00 (мск - ред.) вторника, 24 февраля, и до конца завтрашних суток в московском регионе ожидается снегопад, местами сильный. Ухудшение погоды может отразиться на работе воздушного транспорта. Возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов", - говорится в сообщении. Уточняется, что данные меры связаны с необходимостью чисток спецтехникой взлетно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек, обработкой воздушных судов противообледенительными жидкостями. "Работа воздушного транспорта в московском регионе находится на особом контроле специалистов Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора", - заключили в Росавиации.
