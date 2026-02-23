https://1prime.ru/20260223/rosaviatsiya-867753603.html

Росавиация предупредила о возможных изменениях в расписании полетов

Росавиация предупредила о возможных изменениях в расписании полетов - 23.02.2026, ПРАЙМ

Росавиация предупредила о возможных изменениях в расписании полетов

Росавиация предупредила о возможных корректировках в расписании работ воздушного транспорта на фоне непогоды в московском регионе, сообщило ведомство на... | 23.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-23T23:45+0300

2026-02-23T23:45+0300

2026-02-23T23:45+0300

бизнес

росавиация

ространснадзор

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861148263_0:192:3223:2005_1920x0_80_0_0_7be81360d3290741a0257ef983a8d346.jpg

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Росавиация предупредила о возможных корректировках в расписании работ воздушного транспорта на фоне непогоды в московском регионе, сообщило ведомство на платформе Max. "По прогнозам синоптиков, с 08.00 (мск - ред.) вторника, 24 февраля, и до конца завтрашних суток в московском регионе ожидается снегопад, местами сильный. Ухудшение погоды может отразиться на работе воздушного транспорта. Возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет, не исключены отмены рейсов", - говорится в сообщении. Уточняется, что данные меры связаны с необходимостью чисток спецтехникой взлетно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек, обработкой воздушных судов противообледенительными жидкостями. "Работа воздушного транспорта в московском регионе находится на особом контроле специалистов Минтранса России, Росавиации и Ространснадзора", - заключили в Росавиации.

https://1prime.ru/20260223/aeroport-867750934.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, росавиация, ространснадзор