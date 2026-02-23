"Роснано" попросило закрыть процесс по иску к Чубайсу

https://1prime.ru/20260223/rosnano-867751252.html

МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Госкомпания "Роснано" просит Арбитражный суд Москвы закрыть процесс по иску о взыскании 11,9 миллиарда рублей с экс-главы компании Анатолия Чубайса и других 12 бывших руководителей, отвечавших за реализацию проекта Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти, об этом свидетельствуют судебные документы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Как следует из документов, ходатайство поступило 19 февраля 2026 года. "Роснано" в декабре предъявило иск о взыскании убытков с отвечавших за реализацию проекта Crocus. Проект, стартовавший в 2011 году, не достиг первоначальных целей. По мнению компании, уже на старте были видны риски, однако механизмы защиты прав госкомпании и государства от их наступления не были предусмотрены. Как сообщали РИА Новости в компании, бывшее руководство "Роснано" игнорировало экономическую нецелесообразность проекта. Суд в декабре прошлого года в качестве обеспечительных мер арестовал денежные средства на счетах ответчиков в пределах предъявленных к каждому из них требований. В частности, счета Чубайса и Юрия Удальцова арестованы в пределах около 11,9 миллиарда рублей, счета Олега Киселева – в пределах более 11,1 миллиарда, Сергея Калюжного, Якова Уринсона и Андрея Трапезникова - в пределах 8,1 миллиарда рублей.

