"Роснано" попросило закрыть процесс по иску к Чубайсу

"Роснано" попросило суд закрыть процесс по иску на 11,9 миллиардов рублей к Чубайсу
Анатолий Чубайс. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Госкомпания "Роснано" просит Арбитражный суд Москвы закрыть процесс по иску о взыскании 11,9 миллиарда рублей с экс-главы компании Анатолия Чубайса и других 12 бывших руководителей, отвечавших за реализацию проекта Crocus по созданию производства магниторезистивной оперативной памяти, об этом свидетельствуют судебные документы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Как следует из документов, ходатайство поступило 19 февраля 2026 года.
"Роснано" в декабре предъявило иск о взыскании убытков с отвечавших за реализацию проекта Crocus. Проект, стартовавший в 2011 году, не достиг первоначальных целей. По мнению компании, уже на старте были видны риски, однако механизмы защиты прав госкомпании и государства от их наступления не были предусмотрены. Как сообщали РИА Новости в компании, бывшее руководство "Роснано" игнорировало экономическую нецелесообразность проекта.
Суд в декабре прошлого года в качестве обеспечительных мер арестовал денежные средства на счетах ответчиков в пределах предъявленных к каждому из них требований. В частности, счета Чубайса и Юрия Удальцова арестованы в пределах около 11,9 миллиарда рублей, счета Олега Киселева – в пределах более 11,1 миллиарда, Сергея Калюжного, Якова Уринсона и Андрея Трапезникова - в пределах 8,1 миллиарда рублей.