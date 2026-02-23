Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия призвала США освободить Мадуро и его жену - 23.02.2026, ПРАЙМ
Политика
Россия призвала США освободить Мадуро и его жену
Россия призвала США освободить Мадуро и его жену
2026-02-23T22:41+0300
2026-02-23T22:41+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862052004_0:155:1317:896_1920x0_80_0_0_51a422d3f1cb022d6035e809ca625aa1.jpg
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Россия решительным образом призывает Вашингтон освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, выступает за уважение суверенитета страны, заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский. "Самым решительным образом призываем Вашингтон незамедлительно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Неизменно выступаем за уважение суверенитета Венесуэлы и мирное урегулирование всех разногласий", - сказал дипломат на заседании высокого уровня Группы друзей в защиту Устава ООН, текст выступления опубликован министерством.
Россия призвала США освободить Мадуро и его жену

© РИА Новости . Андрей Теличев | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Россия решительным образом призывает Вашингтон освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, выступает за уважение суверенитета страны, заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.
"Самым решительным образом призываем Вашингтон незамедлительно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Неизменно выступаем за уважение суверенитета Венесуэлы и мирное урегулирование всех разногласий", - сказал дипломат на заседании высокого уровня Группы друзей в защиту Устава ООН, текст выступления опубликован министерством.
Парламент Венесуэлы окончательно одобрил закон об амнистии
20 февраля, 04:33
 
Заголовок открываемого материала