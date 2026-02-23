https://1prime.ru/20260223/rossiya-867751389.html
Россия призвала США освободить Мадуро и его жену
Россия призвала США освободить Мадуро и его жену - 23.02.2026, ПРАЙМ
Россия призвала США освободить Мадуро и его жену
23.02.2026
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Россия решительным образом призывает Вашингтон освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, выступает за уважение суверенитета страны, заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский. "Самым решительным образом призываем Вашингтон незамедлительно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Неизменно выступаем за уважение суверенитета Венесуэлы и мирное урегулирование всех разногласий", - сказал дипломат на заседании высокого уровня Группы друзей в защиту Устава ООН, текст выступления опубликован министерством.
