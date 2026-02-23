https://1prime.ru/20260223/samolet-867732890.html

Самолет "Аэрофлота" почти четыре года стоит на стоянке аэропорта в Женеве

2026-02-23T07:54+0300

2026-02-23T07:54+0300

2026-02-23T08:10+0300

женева

швейцария

москва

ес

аэрофлот

a321neo

airbus a321

ЖЕНЕВА, 23 фев - ПРАЙМ. Самолет Airbus A321 в ливрее "Аэрофлота", который носит имя оперной певицы Галины Вишневской, почти четыре года находится на стоянке аэропорта в Женеве, передает корреспондент РИА Новости. Борт с российским триколором на хвосте находится на стоянке неподалеку от сектора С первого терминала Женевского аэропорта. На самолете видны следы грязи, но видимые дефекты не заметны. В феврале 2022 года ЕС закрыл воздушное пространство для авиакомпаний из России. Самолет "Аэрофлота" успел совершить посадку в Женеве, но вылет из Швейцарии согласовать не удалось, так как для этого необходимо пересечь одну или несколько стран ЕС. Евросоюз в феврале 2022 года ввел очередной пакет санкций, который включал полный запрет на полеты российских самолетов над всей его территорией. Москва в ответ на решение ЕС запретила компаниям 36 стран, в том числе европейским, заходить в свое воздушное пространство без специального разрешения.

