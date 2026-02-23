Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Самолет "Аэрофлота" почти четыре года стоит на стоянке аэропорта в Женеве - 23.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260223/samolet-867732890.html
Самолет "Аэрофлота" почти четыре года стоит на стоянке аэропорта в Женеве
Самолет "Аэрофлота" почти четыре года стоит на стоянке аэропорта в Женеве - 23.02.2026, ПРАЙМ
Самолет "Аэрофлота" почти четыре года стоит на стоянке аэропорта в Женеве
Самолет Airbus A321 в ливрее "Аэрофлота", который носит имя оперной певицы Галины Вишневской, почти четыре года находится на стоянке аэропорта в Женеве,... | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T07:54+0300
2026-02-23T08:10+0300
бизнес
женева
швейцария
москва
ес
аэрофлот
a321neo
airbus a321
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867732890.jpg?1771823431
ЖЕНЕВА, 23 фев - ПРАЙМ. Самолет Airbus A321 в ливрее "Аэрофлота", который носит имя оперной певицы Галины Вишневской, почти четыре года находится на стоянке аэропорта в Женеве, передает корреспондент РИА Новости. Борт с российским триколором на хвосте находится на стоянке неподалеку от сектора С первого терминала Женевского аэропорта. На самолете видны следы грязи, но видимые дефекты не заметны. В феврале 2022 года ЕС закрыл воздушное пространство для авиакомпаний из России. Самолет "Аэрофлота" успел совершить посадку в Женеве, но вылет из Швейцарии согласовать не удалось, так как для этого необходимо пересечь одну или несколько стран ЕС. Евросоюз в феврале 2022 года ввел очередной пакет санкций, который включал полный запрет на полеты российских самолетов над всей его территорией. Москва в ответ на решение ЕС запретила компаниям 36 стран, в том числе европейским, заходить в свое воздушное пространство без специального разрешения.
женева
швейцария
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, женева, швейцария, москва, ес, аэрофлот, a321neo, airbus a321
Бизнес, ЖЕНЕВА, ШВЕЙЦАРИЯ, МОСКВА, ЕС, Аэрофлот, A321neo, Airbus A321
07:54 23.02.2026 (обновлено: 08:10 23.02.2026)
 
Самолет "Аэрофлота" почти четыре года стоит на стоянке аэропорта в Женеве

Самолет "Аэрофлота", носящий имя Вишневской, почти четыре года стоит на стоянке в Женеве

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ЖЕНЕВА, 23 фев - ПРАЙМ. Самолет Airbus A321 в ливрее "Аэрофлота", который носит имя оперной певицы Галины Вишневской, почти четыре года находится на стоянке аэропорта в Женеве, передает корреспондент РИА Новости.
Борт с российским триколором на хвосте находится на стоянке неподалеку от сектора С первого терминала Женевского аэропорта. На самолете видны следы грязи, но видимые дефекты не заметны.
В феврале 2022 года ЕС закрыл воздушное пространство для авиакомпаний из России. Самолет "Аэрофлота" успел совершить посадку в Женеве, но вылет из Швейцарии согласовать не удалось, так как для этого необходимо пересечь одну или несколько стран ЕС.
Евросоюз в феврале 2022 года ввел очередной пакет санкций, который включал полный запрет на полеты российских самолетов над всей его территорией.
Москва в ответ на решение ЕС запретила компаниям 36 стран, в том числе европейским, заходить в свое воздушное пространство без специального разрешения.
 
БизнесЖЕНЕВАШВЕЙЦАРИЯМОСКВАЕСАэрофлотA321neoAirbus A321
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала