Самолет "Аэрофлота" почти четыре года стоит на стоянке аэропорта в Женеве
Самолет "Аэрофлота" почти четыре года стоит на стоянке аэропорта в Женеве
2026-02-23T07:54+0300
ЖЕНЕВА, 23 фев - ПРАЙМ. Самолет Airbus A321 в ливрее "Аэрофлота", который носит имя оперной певицы Галины Вишневской, почти четыре года находится на стоянке аэропорта в Женеве, передает корреспондент РИА Новости. Борт с российским триколором на хвосте находится на стоянке неподалеку от сектора С первого терминала Женевского аэропорта. На самолете видны следы грязи, но видимые дефекты не заметны. В феврале 2022 года ЕС закрыл воздушное пространство для авиакомпаний из России. Самолет "Аэрофлота" успел совершить посадку в Женеве, но вылет из Швейцарии согласовать не удалось, так как для этого необходимо пересечь одну или несколько стран ЕС. Евросоюз в феврале 2022 года ввел очередной пакет санкций, который включал полный запрет на полеты российских самолетов над всей его территорией. Москва в ответ на решение ЕС запретила компаниям 36 стран, в том числе европейским, заходить в свое воздушное пространство без специального разрешения.
