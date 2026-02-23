https://1prime.ru/20260223/samolet-867733833.html

В Самаре и Ульяновске сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщила Росавиация. "Аэропорты Самара ("Курумоч"), Ульяновск ("Баратаевка"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

