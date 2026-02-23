https://1prime.ru/20260223/samolet-867733833.html
В Самаре и Ульяновске сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Самаре и Ульяновске сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 23.02.2026, ПРАЙМ
В Самаре и Ульяновске сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщила Росавиация. | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T08:39+0300
2026-02-23T08:39+0300
2026-02-23T08:39+0300
бизнес
россия
ульяновск
самара
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861904398_0:0:2997:1686_1920x0_80_0_0_661f1100a6fe051bfba536789aeb63a7.jpg
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщила Росавиация. "Аэропорты Самара ("Курумоч"), Ульяновск ("Баратаевка"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20260223/reys-867733197.html
ульяновск
самара
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/07/861904398_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_8433295249e4dbe81d44b8b0383aa3a0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, ульяновск, самара, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, Ульяновск, САМАРА, Росавиация
В Самаре и Ульяновске сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары и Ульяновска