В аэропортах Геленджика и Краснодара ввели временные ограничения - 23.02.2026
В аэропортах Геленджика и Краснодара ввели временные ограничения
2026-02-23T09:42+0300
2026-02-23T09:42+0300
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Геленджика и Краснодара, сообщает Росавиация. "Аэропорты Геленджика и Краснодара ("Пашковский"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
09:42 23.02.2026
 
В аэропортах Геленджика и Краснодара ввели временные ограничения

В аэропортах Геленджика и Краснодара ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Геленджика и Краснодара, сообщает Росавиация.
"Аэропорты Геленджика и Краснодара ("Пашковский"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
Ведомство уточнило, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
