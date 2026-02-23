https://1prime.ru/20260223/samolet-867735776.html
В аэропортах Геленджика и Краснодара ввели временные ограничения
2026-02-23T09:42+0300
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Геленджика и Краснодара, сообщает Росавиация. "Аэропорты Геленджика и Краснодара ("Пашковский"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
бизнес, геленджик, краснодар, росавиация
