В аэропортах Геленджика и Краснодара ввели временные ограничения

В аэропортах Геленджика и Краснодара ввели временные ограничения - 23.02.2026, ПРАЙМ

В аэропортах Геленджика и Краснодара ввели временные ограничения

23.02.2026

2026-02-23T09:42+0300

2026-02-23T09:42+0300

2026-02-23T09:42+0300

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Геленджика и Краснодара, сообщает Росавиация. "Аэропорты Геленджика и Краснодара ("Пашковский"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Ведомство уточнило, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

