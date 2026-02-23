https://1prime.ru/20260223/samolet-867737080.html

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация. | 23.02.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация. "Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в своем Telegram-канале. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.

сочи

2026

