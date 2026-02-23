В аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска сняли ограничения

https://1prime.ru/20260223/samolet-867738255.html
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Ижевска, Казани и Нижнекамска сняты, сообщила Росавиация. Ранее ведомство сообщало о введении ограничений в этих трех аэропортах. "Аэропорты Ижевска, Казани и Нижнекамска ("Бегишево"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
