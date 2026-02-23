https://1prime.ru/20260223/samolet-867739969.html

В аэропорту Сочи сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Сочи сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов - 23.02.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Сочи сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация. | 23.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-23T12:49+0300

2026-02-23T12:49+0300

2026-02-23T12:49+0300

бизнес

сочи

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864686933_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_c086ce89efa0cabfe04ceb34ead3a4f9.jpg

МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация. Ограничения в работе аэропорта Сочи ввели в 10.04 мск. "Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.

https://1prime.ru/20260223/samolet-867738255.html

сочи

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сочи, росавиация