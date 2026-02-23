https://1prime.ru/20260223/samolet-867739969.html
В аэропорту Сочи сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов
В аэропорту Сочи сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов - 23.02.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Сочи сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация. | 23.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-23T12:49+0300
2026-02-23T12:49+0300
2026-02-23T12:49+0300
бизнес
сочи
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864686933_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_c086ce89efa0cabfe04ceb34ead3a4f9.jpg
МОСКВА, 23 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация. Ограничения в работе аэропорта Сочи ввели в 10.04 мск. "Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, уточнило ведомство.
https://1prime.ru/20260223/samolet-867738255.html
сочи
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864686933_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_e3200e5ff39dc78dcae9b1186819c489.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, сочи, росавиация
В аэропорту Сочи сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов
Росавиация: в аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов