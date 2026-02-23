Принятые нижегородским аэропортом московские рейсы отправились в столицу

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-02-23T13:04+0300
2026-02-23T13:04+0300
бизнес
россия
москва
нижний новгород
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 фев - ПРАЙМ. Все 29 направлявшихся в Москву рейсов, изменивших маршрут из-за введенных ограничений и принятых аэропортом Нижнего Новгорода, отправились в пункт назначения, сообщает пресс-служба воздушной гавани. "В минувшие сутки международный аэропорт Нижний Новгород в связи с вводившимися в аэропортах Москвы ограничениями на полёты в вечернее и ночное время принял в качестве запасного 29 рейсов, из них 11 - международных (в том числе 4, выполняемые на широкофюзеляжных самолетах)", - говорится в публикации Telegram-канала аэропорта. Отмечается, что по решению экипажей пассажиры находились в салонах самолетов на период дозаправки и дальнейшего ожидания разрешения на вылет в аэропорты назначения. "После получения информации о длительности ограничений на использование воздушного пространства в аэропортах московского авиаузла, часть авиакомпаний приняли решение о высадке пассажиров из самолетов в связи с окончанием рабочего времени экипажей", - уточняется в сообщении. Пассажиров перевезли в терминал, где с ними работали представители авиакомпаний, а в зонах ожидания разместили дополнительные мягкие места для сидения и кулеры с питьевой водой, добавили в авиагавани "По решению авиакомпаний 855 пассажиров отправились в Москву организованными трансферами на 15 автобусах, более 100 человек уехали в столицу самостостоятельно наземным транспортом. Остальные пассажиры ожидали свои вылеты в терминале", - информирует пресс-служба аэропорта. При этом нижегородский аэропорт продолжал обслуживать рейсы, выполняемые по регулярному расписанию. "После снятия ограничений в аэропортах Москвы, все рейсы, прибывшие в Нижний Новгород, отправились в аэропорты назначения", - подчеркивается в сообщении.
бизнес, россия, москва, нижний новгород
13:04 23.02.2026
 
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 фев - ПРАЙМ. Все 29 направлявшихся в Москву рейсов, изменивших маршрут из-за введенных ограничений и принятых аэропортом Нижнего Новгорода, отправились в пункт назначения, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
"В минувшие сутки международный аэропорт Нижний Новгород в связи с вводившимися в аэропортах Москвы ограничениями на полёты в вечернее и ночное время принял в качестве запасного 29 рейсов, из них 11 - международных (в том числе 4, выполняемые на широкофюзеляжных самолетах)", - говорится в публикации Telegram-канала аэропорта.
Отмечается, что по решению экипажей пассажиры находились в салонах самолетов на период дозаправки и дальнейшего ожидания разрешения на вылет в аэропорты назначения.
"После получения информации о длительности ограничений на использование воздушного пространства в аэропортах московского авиаузла, часть авиакомпаний приняли решение о высадке пассажиров из самолетов в связи с окончанием рабочего времени экипажей", - уточняется в сообщении.
Пассажиров перевезли в терминал, где с ними работали представители авиакомпаний, а в зонах ожидания разместили дополнительные мягкие места для сидения и кулеры с питьевой водой, добавили в авиагавани
"По решению авиакомпаний 855 пассажиров отправились в Москву организованными трансферами на 15 автобусах, более 100 человек уехали в столицу самостостоятельно наземным транспортом. Остальные пассажиры ожидали свои вылеты в терминале", - информирует пресс-служба аэропорта.
При этом нижегородский аэропорт продолжал обслуживать рейсы, выполняемые по регулярному расписанию.
"После снятия ограничений в аэропортах Москвы, все рейсы, прибывшие в Нижний Новгород, отправились в аэропорты назначения", - подчеркивается в сообщении.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
