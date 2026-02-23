Аэропорт Хабаровска открыт для приема воздушных судов
Авиаузел: аэропорт Хабаровска открыт для обслуживания воздушных судов
Аэропорт Хабаровска. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 23 фев - ПРАЙМ. Аэропорт Хабаровска открыт для обслуживания воздушных судов, сообщает воздушный авиаузел.
Ранее аэропорт сообщал, что из-за непогоды авиаузел временно закрыли для приемов самолетов с 12.00 (05.00 мск) понедельника. Четыре судна "ушли" на запасной аэродром Владивостока, одно - в Благовещенск, еще одно - в Южно-Сахалинск. Время открытия аэропорта переносилось несколько раз.
"Аэропорт Хабаровск с 17.00 (10.00 мск) открыт для обслуживания воздушных судов", - сообщила авиагавань в Telegram-канале.
Как сообщала местная авиакомпания "Хабаровские авиалинии", аэропорты Чегдомына и Советской Гавани были временно закрыты в течении понедельника на расчистку взлетно-посадочных полос от снега. Рейсы были перенесены.
Как сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура, в Южно-Сахалинске задержаны вылеты рейсов в Москву, Хабаровск, Советскую Гавань, Оху. Также ожидают вылета пассажиры воздушного судна, выполнявшего рейс "Москва-Хабаровск", и вынужденного совершить посадку в Южно-Сахалинске. Всего ожидают отправления свыше 600 пассажиров. Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров рейсов, следовавших в Хабаровск, и совершивших незапланированную посадку во Владивостоке, а также рейсов из Владивостока в Москву и Хабаровск. Ожидают отправления более 1,5 тысячи человек. В Петропавловске-Камчатском изменено расписание вылетов рейсов в Москву, Северо-Курильск и Хабаровск. На рейсы запланировано около 500 пассажиров. По причине позднего прибытия воздушного судна задержан рейс "Анадырь – Москва", на который зарегистрировано 174 пассажира.
По прогнозам синоптиков, Хабаровский край накрыла непогода с 22 по 24 февраля. Мокрый снег, метель, дождь, повышение дневных температур до плюс 7 градусов, порывистый ветер с усилением по долинам рек до 23 метров в секунду, на побережье до 25-30 метров в секунду. Со вторника циклон продолжит оказывать своё влияние на север Хабаровского края: в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском районах, Охотском округе и на побережье Николаевского района.