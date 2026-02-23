https://1prime.ru/20260223/samolet-867746931.html

Борт из Владивостока, на котором могли быть проблемы, сел в Хабаровске

Борт из Владивостока, на котором могли быть проблемы, сел в Хабаровске

2026-02-23T17:57+0300

бизнес

хабаровск

владивосток

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861147160_0:56:2983:1733_1920x0_80_0_0_e4fef3a38cf393d8f77bb8cf0a749839.jpg

ВЛАДИВОСТОК/ХАБАРОВСК, 23 фев - ПРАЙМ. Самолёт из Владивостока, на борту которого могли быть зафиксированы технические проблемы, сел в Хабаровске; как сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре, посадка прошла в штатном режиме. Источник в воздушной гавани сообщил РИА Новости на фоне сообщений СМИ о якобы экстренной посадке борта с более чем 70 пассажирами, что рейс "сел благополучно", однако существовала "техническая причина", в связи с которой "собиралась аварийно-спасательная команда аэропорта". "Посадка прошла в штатном режиме", - сообщили агентству в транспортной прокуратуре. Ранее в понедельник аэропорт Хабаровска сообщал, что в 20.05 (13.05 мск) воздушная гавань вновь начала принимать самолеты после ограничений, связанных с непогодой.

хабаровск

владивосток

2026

