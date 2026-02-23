https://1prime.ru/20260223/samolet-867746931.html
Борт из Владивостока, на котором могли быть проблемы, сел в Хабаровске
2026-02-23T17:57+0300
бизнес
хабаровск
владивосток
ВЛАДИВОСТОК/ХАБАРОВСК, 23 фев - ПРАЙМ. Самолёт из Владивостока, на борту которого могли быть зафиксированы технические проблемы, сел в Хабаровске; как сообщили РИА Новости в Дальневосточной транспортной прокуратуре, посадка прошла в штатном режиме. Источник в воздушной гавани сообщил РИА Новости на фоне сообщений СМИ о якобы экстренной посадке борта с более чем 70 пассажирами, что рейс "сел благополучно", однако существовала "техническая причина", в связи с которой "собиралась аварийно-спасательная команда аэропорта". "Посадка прошла в штатном режиме", - сообщили агентству в транспортной прокуратуре. Ранее в понедельник аэропорт Хабаровска сообщал, что в 20.05 (13.05 мск) воздушная гавань вновь начала принимать самолеты после ограничений, связанных с непогодой.
